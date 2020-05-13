За 2,5 месяца от внебольничных пневмоний в Петербурге скончались почти 700 человек

С начала марта 2020 года от внебольничных пневмоний в Петербурге скончались 697 человек. Об этом 13 мая в ходе отчета губернатора перед городским парламентом заявил Александр Беглов.



Также губернатор сообщил, что по итогам последней недели заболеваемость пневмониями выросла в 5,5 раза. Всего с начала пандемии в городе скончались 63 человека с подтвержденным COVID-19.

Ранее градоначальник озвучил, что при исполнении трудовых обязанностей коронавирусом заразились 1465 медиков. Всего в городе, по данным на 13 мая, заразившихся 8485 человек.