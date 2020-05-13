От коронавируса умер главный тренер женской сборной России по борьбе

Главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров скончался от коронавирусной инфекции в возрасте 67 лет. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России.



«13 мая на 68-м году жизни в Махачкале скоропостижно скончался выдающийся деятель в области спортивной борьбы, главный тренер сборной команды России по вольной борьбе среди женщин, заслуженный тренер России Магомед Алиомаров. Последние дни жизни Магомед Алиомаров находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении.