От коронавируса умер главный тренер женской сборной России по борьбе
Главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров скончался от коронавирусной инфекции в возрасте 67 лет. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России.
«13 мая на 68-м году жизни в Махачкале скоропостижно скончался выдающийся деятель в области спортивной борьбы, главный тренер сборной команды России по вольной борьбе среди женщин, заслуженный тренер России Магомед Алиомаров. Последние дни жизни Магомед Алиомаров находился в больнице и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении.
Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в интервью РИА Новости подтвердил, что тренер умер от последствий коронавируса.
«К сожалению, это суровая действительность, Магомед Алиомарович Алиомаров умер сегодня ночью в Дагестане. Да, это коронавирус», — цитирует Мамиашвили.
Магомед Алиомаров в феврале прошлого года был назначен на должность главного тренера сборной команды России по вольной борьбе среди женщин. За непродолжительный срок своей деятельности на этом посту смог вернуть национальной команде лидирующее положение на международной арене. На чемпионате мира — 2019 команда России заняла второе общекомандное место и первенствовала на чемпионате Европы — 2020.