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12.05.2020 21:55
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Молоко за вредность. Борющихся с коронавирусом врачей и полицейских будут снабжать пайками до июня 2022-го

Сотрудники органов внутренних дел, работники ведомственных обсерваторов и медицинских организаций, участвующие в оказании помощи пациентам с Covid-19, получат специальный продовольственный паек. Такой порядок выдачи продуктов питания 12 мая представило МВД России.

Предполагается, что по временной норме полицейских и медиков будут кормить в течение двух лет – с 1 июля этого до конца июня 2022 года. Ежедневно таким сотрудникам должны выдавать 150 мл молока, 650 граммов чёрного и белого хлеба, 250 граммов мясных изделий и 120 граммов потрошеной рыбы (без учета веса ее головы), почти килограмм овощей, одно яйцо, а также макароны, муку, масло растительное и сливочное, сыр, кофе и чай, сахар, соль и перец, 100 мл сока, литровую бутылку воды и так далее.

«Расходы на закупку продуктов по временной норме продовольственного пайка – осуществлять в пределах ассигнований, выделяемых на продовольственное обеспечение органов внутренних дел», – отметили в ведомстве.

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Комментарии (10)

Скотина
Потом полицейский паек пересчитают поминутно, как доплаты врачам.
вадики
ну так то ещё 2 года не самым бедным полицейским продукты а простым гражданам безработным что?????
NatalyaYa
То ли статья сформулирована неправильно, то ли закон, то ли я что-то упустила))) А как сотрудники ОВД помогают болеющим ковидом?
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