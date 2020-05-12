Молоко за вредность. Борющихся с коронавирусом врачей и полицейских будут снабжать пайками до июня 2022-го
Сотрудники органов внутренних дел, работники ведомственных обсерваторов и медицинских организаций, участвующие в оказании помощи пациентам с Covid-19, получат специальный продовольственный паек. Такой порядок выдачи продуктов питания 12 мая представило МВД России.
Предполагается, что по временной норме полицейских и медиков будут кормить в течение двух лет – с 1 июля этого до конца июня 2022 года. Ежедневно таким сотрудникам должны выдавать 150 мл молока, 650 граммов чёрного и белого хлеба, 250 граммов мясных изделий и 120 граммов потрошеной рыбы (без учета веса ее головы), почти килограмм овощей, одно яйцо, а также макароны, муку, масло растительное и сливочное, сыр, кофе и чай, сахар, соль и перец, 100 мл сока, литровую бутылку воды и так далее.
«Расходы на закупку продуктов по временной норме продовольственного пайка – осуществлять в пределах ассигнований, выделяемых на продовольственное обеспечение органов внутренних дел», – отметили в ведомстве.