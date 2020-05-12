Петербургский художник Покрас Лампас создал антикоронавирусный плакат и развесил несколько экземпляров по городу. Об этом он сообщил 12 мая в своем Instagram.



«Последние месяцы я много слежу за ситуацией с ковидом и вижу, что нет одновременно стильного и народного графического высказывания — плаката, который не стыдно распечатать и повесить в офисе, наклеить на улице или поставить на заставку ваших экранов. Поэтому я взял самые важные смыслы — мойте руки, оставайтесь дома, соблюдайте самоизоляцию и берегите близких, и сделал для нас всех авторский плакат», - пишет Лампас.

