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12.05.2020 21:14
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Печать

Покрас Лампас развесил по Петербургу антикоронавирусные плакаты. «Нет одновременно стильного и народного графического высказывания»

Петербургский художник Покрас Лампас создал антикоронавирусный плакат и развесил несколько экземпляров по городу. Об этом он сообщил 12 мая в своем Instagram.

«Последние месяцы я много слежу за ситуацией с ковидом и вижу, что нет одновременно стильного и народного графического высказывания — плаката, который не стыдно распечатать и повесить в офисе, наклеить на улице или поставить на заставку ваших экранов. Поэтому я взял самые важные смыслы — мойте руки, оставайтесь дома, соблюдайте самоизоляцию и берегите близких, и сделал для нас всех авторский плакат», - пишет Лампас.

Художник подчеркнул, что проект некоммерческий — он выкладывает файлы для печати и исходный файл «для экспериментов». «Ставьте свой арт, меняйте верстку или цвета, печатайте, делитесь с друзьями», - предлагает Покрас Лампас.

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