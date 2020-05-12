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12.05.2020 20:50
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В ДТП на Суздальском пострадали трое. Honda приехала в KIA, пока водитель ходил за бензином

Стали известны подробности столкновения двух автомобилей, произошедшего в Выборгском районе Петербурга вечером 12 мая. Пострадавших оказалось трое, в том числе девушка-подросток.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 17:15 на Суздальском проспекте, у дома 18 по Придорожной аллее, столкнулись автомобиль Honda под управлением 29-летнего водителя и KIA Sportage. По информации «Дорожного инспектора», водитель «КИА» ушел за бензином, оставив машину с двумя пассажирками стоять на «аварийке», а мужчина на «Хонде» перестроился на скорости из крайнего правого ряда в крайний левый, не заметив аварийное авто из-за проезжавшей в среднем ряду фуры.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

В результате аварии пострадали водитель «Хонды» и две пассажирки «КИА»: 38-летняя женщина и 16-летняя девушка. По данным отдела пропаганды, все трое получили травмы средней тяжести. «Дорожный инспектор» уточняет, что у водителя травмы все же легкие.

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Комментарии (1)

alex78
что за бред? оставил машину на "аварийке" в крайнем левом ряду и пошел за бензином?! он бы еще поссать пошел.
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