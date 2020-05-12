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12.05.2020 19:38
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Honda Accord наподдала внедорожнику на перекрестке Суздальского и Художников

Серьезная авария с участием двух автомобилей произошла вечером 12 мая в Выборгском районе Петербурга. Очевидцы сообщают как минимум об одном пострадавшем.

На пересечении Суздальского проспекта с проспектом Художников столкнулись легковой автомобиль Honda Accord и внедорожник, пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Как видно на фото, у «Хонды» разбита передняя часть и сработали подушки безопасности. Внедорожник от удара закинуло на разделительный тротуар, у машины серьезно повреждена задняя часть.

По словам очевидцев, в результате ДТП в одной из машин пострадала девушка. «Жива, мужчины с усилием достали из машины её, что-то с ногой, очевидно», — пишет участник группы Павел. «Первыми приехали МЧС, до приезда скорой они девушкой занимались. Жива, сидела разговаривала», — добавляет Сергей.

На место аварии прибыли две машины реанимации. В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти информации о произошедшем пока не поступало.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Автомобилисты отмечают, что ДТП затруднило проезд в сторону улицы Руставели. По данным «Яндес.Пробок», в настоящее время на перекрестке наблюдается небольшое затруднение движения со стороны проспекта Культуры.

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