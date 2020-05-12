Родным погибших в больнице Святого Георгия выплатят по миллиону рублей

Губернатор Александр Беглов распорядился выплатить по миллиону рублей родственникам пациентов, погибших при пожаре в больнице Святого Георгия.



«Всем родственникам будет оказана материальная помощь. И вообще помощь — любая. Александр Дмитриевич Беглов уже сегодня подписал проект постановления о выплате родственникам 1 млн рублей», — заявил вице-губернатор Олег Эргашев в эфире канала «Санкт-Петербург» 12 мая.

Напомним, что утром пять пациентов погибли в результате пожара в больнице на Северном проспекте, 1. Возбуждено уголовное дело.