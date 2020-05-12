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При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

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12.05.2020 19:09
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Родным погибших в больнице Святого Георгия выплатят по миллиону рублей

Губернатор Александр Беглов распорядился выплатить по миллиону рублей родственникам пациентов, погибших при пожаре в больнице Святого Георгия.

«Всем родственникам будет оказана материальная помощь. И вообще помощь — любая. Александр Дмитриевич Беглов уже сегодня подписал проект постановления о выплате родственникам 1 млн рублей», — заявил вице-губернатор Олег Эргашев в эфире канала «Санкт-Петербург» 12 мая.

Напомним, что утром пять пациентов погибли в результате пожара в больнице на Северном проспекте, 1. Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (2)

Евгений Полянский
Трындец! Жизнь в россии ничего не стоит. какой-то сраный миллион...
Αнатолий Κононов
Даже гражданские иски в рамках гибели в дтп суды удовлетворяют в 2-3 миллиона. Поэтому здесь не имеет смысла принимать их миллион, а подавать в суд на комздрав города и получать спокойно больше.
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