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12.05.2020 18:47
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Ученые нашли у заразившихся коронавирусом поражение не только легких, но и кишечника

Аномальные изменения в желудочно-кишечном тракте нашли специалисты у некоторых зараженных коронавирусом пациентов. Исследование, опубликованное в журнале Radiology, 12 мая цитирует РИА «Новости».

Ученые изучили данные 414 человек с COVID-19, средний возраст которых составляет 57 лет. Многие из них болели тяжело и были подключены к аппаратам ИВЛ.

Почти у трети пациентов на снимках компьютерной томографии нашли разнообразные нарушения в работе кишечника. У некоторых больных был диагностирован пневматоз — состояние, при котором газы проникают в толщу стенки кишечника и образуют там воздушные кисты. У других нашли ишемию кишечника и нарушение образования желчи — холестаз.

По последним данным, общее число зараженных в мире превысило четыре миллиона человек, из них более 278 тысяч скончались. В России зарегистрировали около 232 тысяч инфицированных, 2116 умерли, 43,5 тысячи излечились.

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Комментарии (1)

Ну и как вас понимать
Об этом есть упоминание в марте:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apt.15731

А вот ещё доклад, упоминающий повреждение пищеварительной в марте:

https://www.worldgastroenterology.org/publications/e-wgn/gastroenterology-practice-in-covid-19-pandemic

Это не новость.
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