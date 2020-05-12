Ученые нашли у заразившихся коронавирусом поражение не только легких, но и кишечника

Аномальные изменения в желудочно-кишечном тракте нашли специалисты у некоторых зараженных коронавирусом пациентов. Исследование, опубликованное в журнале Radiology, 12 мая цитирует РИА «Новости».



Ученые изучили данные 414 человек с COVID-19, средний возраст которых составляет 57 лет. Многие из них болели тяжело и были подключены к аппаратам ИВЛ.



Почти у трети пациентов на снимках компьютерной томографии нашли разнообразные нарушения в работе кишечника. У некоторых больных был диагностирован пневматоз — состояние, при котором газы проникают в толщу стенки кишечника и образуют там воздушные кисты. У других нашли ишемию кишечника и нарушение образования желчи — холестаз.

