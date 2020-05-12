From Russia with love. Западные СМИ после пожара в больнице Святого Георгия вспомнили о поставке таких же аппаратов ИВЛ в США

Пожар в больнице Святого Георгия в Петербурге попал на полосы американских и европейских СМИ — некоторые из них обратили внимание на то, что к смерти пяти человек, по предварительной версии, привело возгорание аппарата ИВЛ, а ранее Россия отправила такие же в США.

Так, телеканал CNBC 12 мая указывает, что аппараты ИВЛ марки «Авента-М» были отправлены Россией в США в составе партии оборудования, предназначенного для борьбы со вспышкой коронавируса. В горевшей больнице им. С. И. Спасокукоцкого в Москве были ИВЛ от того же производителя. Издание обратилось в Госдепартамент США с вопросом, используется ли в настоящее время модель «Авента-М» в больницах страны. Ранее NBC News обратило внимание на то, что производитель — Уральский приборостроительный завод (УПЗ) — входит в концерн «Радиоэлектронные технологии», который сам является подразделением Ростеха, попавшего под американские санкции в 2014-м.