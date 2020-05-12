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При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

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12.05.2020 16:16
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From Russia with love. Западные СМИ после пожара в больнице Святого Георгия вспомнили о поставке таких же аппаратов ИВЛ в США

Пожар в больнице Святого Георгия в Петербурге попал на полосы американских и европейских СМИ — некоторые из них обратили внимание на то, что к смерти пяти человек, по предварительной версии, привело возгорание аппарата ИВЛ, а ранее Россия отправила такие же в США.

Так, телеканал CNBC 12 мая указывает, что аппараты ИВЛ марки «Авента-М» были отправлены Россией в США в составе партии оборудования, предназначенного для борьбы со вспышкой коронавируса. В горевшей больнице им. С. И. Спасокукоцкого в Москве были ИВЛ от того же производителя. Издание обратилось в Госдепартамент США с вопросом, используется ли в настоящее время модель «Авента-М» в больницах страны. Ранее NBC News обратило внимание на то, что производитель — Уральский приборостроительный завод (УПЗ) — входит в концерн «Радиоэлектронные технологии», который сам является подразделением Ростеха, попавшего под американские санкции в 2014-м.

Швейцарское радио SRF также пишет о том, что Россия поставила аппараты той же модели за рубеж, в том числе в Италию и США.

Финская газета Ilta-Sanomat даже вынесла тему поставки ИВЛ в заголовок: «Аппарат, который загорелся в Санкт-Петербурге, был изготовлен на Урале — Путин отправил такое же оборудование в США».

Пожар в больнице Святого Георгия начался в седьмом часу утра 12 мая. Погибли 5 человек, находившиеся в одной палате. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Безопасность установленных в больницах Москвы и Петербурга аппаратов ИВЛ после пожаров проверит Росздравнадзор.

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Комментарии (5)

SERGEY111
Кстати да - давненько что то новых санкций не вводили .
Castor Troy
Маде ин раша. Можем повторить!
Vurgagain
Это фиаско! Ппц, теперь сожрут....
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