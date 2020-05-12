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При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

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12.05.2020 08:54
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СК возбудил уголовное дело по факту гибели пациентов при пожаре в больнице Святого Георгия

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге. В результате возгорания в реанимации клиники, перепрофилированной под лечение больных коронавирусом, погибли люди.

Как 12 мая сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» — статья 109, часть 3, УК РФ.

Пожар в стационаре начался в половине седьмого утра. Его тушили по 2-му, повышенному номеру сложности. К 7 часам возгорание было локализовано. В отделении реанимации на шестом этаже выгорело 10 квадратных метров. По предварительной информации, погибли пятеро пациентов, 150 пациентов были эвакуированы на нижние этажи. Причиной пожара могла стать неисправность аппарата ИВЛ.

Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко

На место происшествия выехало руководство ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, а также следователи созданной следственной группы, прокурор района.

Проводятся первоначальные следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшедшего.

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Комментарии (4)

***_555
Чьё производство ИВЛ?
O-o!
Статистика, конечно, пополнится.. но еще больше она пополнится теми, кто так и не дождался плановой мед. помощи за эти почти два месяца, кто не получил своевременную амбулаторную помощь и вышел на декомпенсацию хрони.... а впереди еще долгое время существования этого рукотворного кошмара...
260740951
Вот. А ведь могли бы жить. Интересно также куда именно запихнули этих 150 несчастных эвакуированных?
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