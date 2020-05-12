Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге. В результате возгорания в реанимации клиники, перепрофилированной под лечение больных коронавирусом, погибли люди.

Как 12 мая сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» — статья 109, часть 3, УК РФ.

Пожар в стационаре начался в половине седьмого утра. Его тушили по 2-му, повышенному номеру сложности. К 7 часам возгорание было локализовано. В отделении реанимации на шестом этаже выгорело 10 квадратных метров. По предварительной информации, погибли пятеро пациентов, 150 пациентов были эвакуированы на нижние этажи. Причиной пожара могла стать неисправность аппарата ИВЛ.