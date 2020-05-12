СК возбудил уголовное дело по факту гибели пациентов при пожаре в больнице Святого Георгия
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге. В результате возгорания в реанимации клиники, перепрофилированной под лечение больных коронавирусом, погибли люди.
Как 12 мая сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» — статья 109, часть 3, УК РФ.
Пожар в стационаре начался в половине седьмого утра. Его тушили по 2-му, повышенному номеру сложности. К 7 часам возгорание было локализовано. В отделении реанимации на шестом этаже выгорело 10 квадратных метров. По предварительной информации, погибли пятеро пациентов, 150 пациентов были эвакуированы на нижние этажи. Причиной пожара могла стать неисправность аппарата ИВЛ.
На место происшествия выехало руководство ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, а также следователи созданной следственной группы, прокурор района.
Проводятся первоначальные следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшедшего.