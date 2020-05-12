Каждую пятую новую квартиру в первом квартале купили в Приморском районе

— На втором месте находится Всеволожский район Ленобласти – 16% от общего объема спроса или 162,5 тыс. кв. м, – прокомментировала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». – Несмотря на то, что многие крупные проекты в пригородах завершились, область по-прежнему удерживает одну из лидирующих позиций в рейтинге продаж, а цены здесь гораздо ниже, чем в городе.

Приморский район стал лидером спроса на первичном рынке недвижимости петербургской агломерации. Как сообщает Консалтинговый центр «Петербургская недвижимость» 12 мая, в первом квартале 2020 года квартиру в этом районе приобрел каждый пятый покупатель, а в общей сложности было продано 210,2 тыс. кв. м.

На третьем месте с долей в 11% находится Московский район, где продано 109,9 тыс. кв. м. Здесь сейчас представлен большой пул проектов бизнес-класса и объектов редевелопмента. Замыкают пятерку самых популярных районов Выборгский (10% – 103,7 тыс. кв. м) и Красносельский (8% – 86,8 тыс. кв. м).



Помимо рейтинга популярности городских районов эксперты проанализировали отдельные локации. По объему продаж в первом квартале список возглавила Каменка с долей 14,5%, за ней – локация Бугры-Мурино-Девяткино с показателем 11,5%.



По словам Ольги Трошевой, в первом квартале в объеме спроса увеличилась доля Ново-Сергиево – с 5,3% до 6,7%, что, в том числе, объясняется выходом на рынок новой очереди проекта квартальной застройки и началом продаж квартир в малоэтажном ЖК в этой локации. По-прежнему популярны у покупателей Парнас (6%) и Ручьи (5,3%), где сосредоточен большой объем жилья эконом и комфорт- класса с минимальными бюджетами покупки в черте города, а также Средняя Рогатка (4,9%), где в основном возводятся проекты комфорт-класса.

