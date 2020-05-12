Минкомсвязь: СМИ России потеряют треть доходов из-за коронавируса

«Мы пока все-таки надеемся, что падение рекламы по итогам года будет меньше 50 % , о которых говорил Владимир (глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. — Прим. ред.) , но 25–30 % — это вполне возможное падение» — цитирует «Интерфакс» заявление Волина на заседании комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи.

По итогам 2020 года российские СМИ понесут многомиллиардные убытки из-за пандемии COVID-19. Об этом во вторник, 12 мая, заявил заместитель министра связи Алексей Волин.

По словам заместителя министра, телевидение потеряет 50 млрд рублей, радио — 8 млрд, газеты — около 11 млрд рублей. Ещё 10 млрд рублей СМИ потеряют от падения розничных продаж.



Ситуацию с книжным бизнесом в России Волин назвал «очень драматичной». «Ежемесячно книжники теряют по 1,5 млрд рублей от того, что не работают книжные магазины и серьезно сокращен спрос», — отметил Волин.



В свою очередь, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что 37,5 % СМИ в период пандемии сократили тиражи и количество эфиров, а почти треть редакций снизили заработную плату сотрудникам.



« 19 % СМИ сократили штат сотрудников, при этом 25 % участников опроса продолжают работать в прежнем режиме. У 18 % СМИ работы лишились более 20 % сотрудников», — рассказал Соловьёв.



Глава СЖР уверен, что вся отрасль СМИ должна быть включена в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

