Минкомсвязь: СМИ России потеряют треть доходов из-за коронавируса
По итогам 2020 года российские СМИ понесут многомиллиардные убытки из-за пандемии COVID-19. Об этом во вторник, 12 мая, заявил заместитель министра связи Алексей Волин.
«Мы пока все-таки надеемся, что падение рекламы по итогам года будет меньше
По словам заместителя министра, телевидение потеряет 50 млрд рублей, радио — 8 млрд, газеты — около 11 млрд рублей. Ещё 10 млрд рублей СМИ потеряют от падения розничных продаж.
Ситуацию с книжным бизнесом в России Волин назвал «очень драматичной». «Ежемесячно книжники теряют по 1,5 млрд рублей от того, что не работают книжные магазины и серьезно сокращен спрос», — отметил Волин.
В свою очередь, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что
«
Глава СЖР уверен, что вся отрасль СМИ должна быть включена в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.