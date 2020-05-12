Петербурженка отбилась от насильника складным стулом в лифте. Скрыть лицо не помогла даже чёрная маска

Записи с камер видеонаблюдения из лифта и подъезда жилого дома на Шуваловском проспекте, 59, изучают полицейские Приморского района: всего за несколько минут петербурженка отбилась от насильника стулом и заставила его убежать. Решив распустить руки в тесном пространстве, тот предварительно снял перчатки, чёрную маску и показал ей лицо.



Как стало известно «Фонтанке» 12 мая, в полицию Приморского района 39-летняя горожанка обратилась вечером накануне и рассказала, что столкнулась с незнакомым мужчиной в парадной, когда возвращалась домой. Двери закрылись, лифт поехал наверх, и незнакомец начал трогать её за половые органы. Тишина продолжалась недолго: петербурженка отскочила и воспользовалась складным стулом, который был у неё в руках. Она успела нанести несколько ударов и выбежала на своём этаже. Мужчина спустился и скрылся в сторону проспекта Авиаконструкторов.

