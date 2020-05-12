В Красноярске девушки сообщили о сексуальном насилии и получили протоколы за нарушение самоизоляции. Обидчику вручили такой же

В Красноярске две девушки пострадали от грабителя и насильника. Полиция смогла задержать подозреваемого, но потерпевшие получили протоколы за нарушение режима самоизоляции. Аналогичный вручили и их обидчику.



О происшествии сообщает региональное управление МВД. По данным ведомства, в ночь на 22 апреля две местные жительницы 17 и 18 лет попросили помощи у патрульного экипажа полиции. Девушки рассказали, что на них напал мужчина, который «в отношении обеих совершил насильственные действия сексуального характера», а также отобрал мобильные телефоны и ювелирные украшения. Полицейские посадили потерпевших в машину и отправились искать злоумышленника. Вскоре удалось задержать подозреваемого — неоднократно судимого красноярца 1964 года рождения. Против мужчины возбудили уголовные дела, статьи не уточняются.

