В Красноярске девушки сообщили о сексуальном насилии и получили протоколы за нарушение самоизоляции. Обидчику вручили такой же
В Красноярске две девушки пострадали от грабителя и насильника. Полиция смогла задержать подозреваемого, но потерпевшие получили протоколы за нарушение режима самоизоляции. Аналогичный вручили и их обидчику.
О происшествии сообщает региональное управление МВД. По данным ведомства, в ночь на 22 апреля две местные жительницы 17 и 18 лет попросили помощи у патрульного экипажа полиции. Девушки рассказали, что на них напал мужчина, который «в отношении обеих совершил насильственные действия сексуального характера», а также отобрал мобильные телефоны и ювелирные украшения. Полицейские посадили потерпевших в машину и отправились искать злоумышленника. Вскоре удалось задержать подозреваемого — неоднократно судимого красноярца 1964 года рождения. Против мужчины возбудили уголовные дела, статьи не уточняются.
Однако история получила продолжение. Как выяснил портал «Тайга.инфо», девушкам вменили статью 9.1 закона Красноярского края «Об административных правонарушениях» (невыполнение требований в области предотвращения и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий). Аналогичную статью вменили и задержанному. В пресс-службе изданию пояснили, что и подозреваемый и потерпевшие нарушили режим самоизоляции, поскольку «не должны были находиться на месте происшествия» из-за ограничений на время эпидемии коронавируса».
Режим самоизоляции в регионе продлили до 31 мая. За сутки в регионе выявлено 58 новых случаев заражения, всего зарегистрирован 1201 лабораторно подтвержденный случай.