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При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

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12.05.2020 08:52
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Пожарных, принимавших участие в тушении огня в больнице Святого Георгия, продезинфицировали по выходе из здания

После тушения огня в реанимации, где на на аппаратах ИВЛ находились больные с коронавирусом, работникам МЧС провели санобработку экипировки. Об этом «Фонтанке» 12 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

По последним данным, в отделении реанимации выгорело 10 квадратных метров. Пожар на шестом этаже больницы, которому был присвоен 2-й повышенный номер сложности, потушили за полчаса.

По предварительной информации, в огне погибли пациенты реанимации. 150 человек эвакуировали на нижние этажи.

Кадр из видео в&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today_unpublished" class="_">vk.com/spb_today_unpublished</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today_unpublished
Кадр из видео в&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today_unpublished" class="_">vk.com/spb_today_unpublished</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today_unpublished

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