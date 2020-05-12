После тушения огня в реанимации, где на на аппаратах ИВЛ находились больные с коронавирусом, работникам МЧС провели санобработку экипировки. Об этом «Фонтанке» 12 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.



По последним данным, в отделении реанимации выгорело 10 квадратных метров. Пожар на шестом этаже больницы, которому был присвоен 2-й повышенный номер сложности, потушили за полчаса.



По предварительной информации, в огне погибли пациенты реанимации. 150 человек эвакуировали на нижние этажи.

