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12.05.2020 07:17
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На работу под дождём: погода в Петербурге испортилась

Рабочие дни Петербург встречает не так ласково, как выходные. В городе и области похолодало.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 мая ожидаются небольшие дожди, ветер северо-западный, северный умеренный, утром местами порывы до сильного. Сейчас довольно холодно, днём воздух прогреется до плюс 8-10 градусов.

На протяжении 58-летней истории погодных наблюдений 12 мая в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. Холоднее всего было в 1962 году, минимальная дневная температура составила минус 1 градус. Самое теплое 12 мая случилось в 1963 году, до плюс 26 градусов, сообщает «Яндекс для медиа».

Завтра, 13 мая, синоптики уже не обещают дождя, но ночью в окрестностях Петербурга возможны заморозки. Днём до плюс 12 градусов. В Ленинградской области сегодня и в ближайшие дни ожидается снег.

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Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

Dmitry-spb
стандартная погода в Петербурге:
январь: +6, пасмурно, небольшой дождь
май: +6, пасмурно, небольшой дождь,
август: +6, пасмурно, небольшой дождь
ноябрь: +6, пасмурно, небольшой дождь
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