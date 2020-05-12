Рабочие дни Петербург встречает не так ласково, как выходные. В городе и области похолодало.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 мая ожидаются небольшие дожди, ветер северо-западный, северный умеренный, утром местами порывы до сильного. Сейчас довольно холодно, днём воздух прогреется до плюс 8-10 градусов.



На протяжении 58-летней истории погодных наблюдений 12 мая в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. Холоднее всего было в 1962 году, минимальная дневная температура составила минус 1 градус. Самое теплое 12 мая случилось в 1963 году, до плюс 26 градусов, сообщает «Яндекс для медиа».

