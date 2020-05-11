Путин поручил на три месяца установить доплаты работникам соцучреждений

Президент России Владимир Путин, выступая на совещании 11 мая, поручил выделить средства на стимулирующие доплаты работникам организаций социального обслуживания и медиков.



Как заявил президент, специальная федеральная доплата будет установлена с 15 апреля по 15 июля. Финансовую поддержку получат работники социальных учреждений, в том числе младший и технический персонал.

Так, для социальных и педагогических работников предусмотрена доплата в 25 тысяч рублей. Если они работают с заражёнными коронавирусом, то 35 тысяч. Врачи получат по 40 тысяч рублей, а при работе с заболевшими — по 60 тысяч.