FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +4
73.87р80.00р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
11.05.2020 16:44
3
Печать

Путин поручил на три месяца установить доплаты работникам соцучреждений

Президент России Владимир Путин, выступая на совещании 11 мая, поручил выделить средства на стимулирующие доплаты работникам организаций социального обслуживания и медиков.

Как заявил президент, специальная федеральная доплата будет установлена с 15 апреля по 15 июля. Финансовую поддержку получат работники социальных учреждений, в том числе младший и технический персонал.

Так, для социальных и педагогических работников предусмотрена доплата в 25 тысяч рублей. Если они работают с заражёнными коронавирусом, то 35 тысяч. Врачи получат по 40 тысяч рублей, а при работе с заболевшими — по 60 тысяч.

Ранее Путин объявил, что период нерабочих дней с 12 мая завершается.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

261180911
Государство помогает мощно всем слоям населения.Молодец,Путин!
krasnonosov
Надоел, засевший в бункере.
260813721
Им конечно в первую очередь. Ведь их водят строем головосать за эту власть.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний