Путин поручил правительству к 1 июня представить национальный план восстановления экономики

Путин также поручил Минздраву и Роспотребнадзору к 15 мая скорректировать меры по борьбе с коронавирусом, а также разработать дополнительные меры поддержки для волонтёров .

Проект мер должен быть направлен «на восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике». План необходимо представить к 1 июня.

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план по восстановлению экономики от последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля 11 мая.

Ранее Роспотребнадзор представил три этапа снятия ограничений, связанных с противоэпидемическими мероприятиями. Первая стадия — это разрешение заниматься спортом на открытых пространствах, открытие объектов торговли на ограниченной площади и с сохранением социальной дистанции. Вторая — прогулки по улицам с членами семьи, торговля и оказание услуг в объектах большей площади.

На третьем этапе откроются скверы и парки — при соблюдении дистанции, все торговые предприятия без ограничений, все образовательные учреждения, гостиницы и общепит.