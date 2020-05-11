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11.05.2020 11:45
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Путин поручил правительству к 1 июня представить национальный план восстановления экономики

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план по восстановлению экономики от последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля 11 мая.

Проект мер должен быть направлен «на восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике». План необходимо представить к 1 июня.

Путин также поручил Минздраву и Роспотребнадзору к 15 мая скорректировать меры по борьбе с коронавирусом, а также разработать дополнительные меры поддержки для волонтёров.

Ранее Роспотребнадзор представил три этапа снятия ограничений, связанных с противоэпидемическими мероприятиями. Первая стадия — это разрешение заниматься спортом на открытых пространствах, открытие объектов торговли на ограниченной площади и с сохранением социальной дистанции. Вторая — прогулки по улицам с членами семьи, торговля и оказание услуг в объектах большей площади.

На третьем этапе откроются скверы и парки — при соблюдении дистанции, все торговые предприятия без ограничений, все образовательные учреждения, гостиницы и общепит.

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Комментарии (19)

Владислав М
Очередные пустые обещания?
i_hate_you
какое восстановление? с ума походу спятил.... щас, как только ФНС откроется, компании понесут тысячи заявлений на закрытие бизнеса... чё вы там восстанавливать собрались, когда после почти 2-х месяцев вынужденного простоя всё уже утонуло 20 раз.... у многих отпало желание вести бизнес в России, т.к. после псевдо-помощи гос-ва после многолетних честных уплат налогов и взносов, в рельности гос-во положило болт на все компании, которые честно много лет выстраивали белый бизнес.... массовое закрытие компаний и резкий рост безработицы - вот тебе вместо восстановления. Сплю и вижу армию голодных ртов у зданий правительства. На МРОТ в 12130 они вряд ли протянут...
Кровокрас
приказал бы экономике восстановиться и все, зачем план
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