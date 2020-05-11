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11.05.2020 10:30
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40% сотрудников российских компаний могут не осилить платежи по кредитам

Около 40% сотрудников российских компаний могут просрочить с платежами по кредитам из-за пандемии коронавируса и нерабочих дней. Речь идёт о сотрудниках, трудящихся в наиболее пострадавших отраслях — сфере продаж, гостиничной и ресторанной сферах, а также туризме.

Об этом 11 мая пишет ТАСС со ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Около 15% закредитованных заняты в сфере продаж, такая же доля сотрудников гостиничного и ресторанного бизнеса. Риелторы составляют не более 3% от всех должников, сотрудники сферы туризма — около 4%, парикмахеры, косметологи, фитнес-тренеры и педагоги — 5%.

Кроме того, влияние режима самоизоляции ощутили на себе офисные сотрудники многих сфер занятости, попавшие под сокращение, фрилансеры и строители (20-25% от всех сотрудников российских компаний).

В целом за апрель доход сотрудников, занятых в пострадавших отраслях экономики, снизился на 10-50%. При негативном прогнозе 15-20% клиентов финансовых организаций в ближайшем будущем могут оказаться без работы.

«Благодаря мерам поддержки таких заемщиков со стороны государства при условии исполнения закона о кредитных каникулах финансовыми организациями мы надеемся, что не увидим резкого роста дефолтов в ближайшие 6 месяцев…. Мы ожидаем, что по итогам года их количество не превысит 5,5-5,7 млн человек», — говорится в исследовании.

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Комментарии (2)

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Гость
Странная поддержка предложена нашим правительством.
Если кредит потребительский кредит превышает 250т.р., то получить кредитные каникулы невозможно. Прямое распоряжение ЦБ. Так же по кредитным картам установлен лимит 100т.р., по ипотеке 1,5 млн.р.
Интересно с чем связочное такое решение, и чем руководствовались наши власти ?
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