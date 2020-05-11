40% сотрудников российских компаний могут не осилить платежи по кредитам
Около 40% сотрудников российских компаний могут просрочить с платежами по кредитам из-за пандемии коронавируса и нерабочих дней. Речь идёт о сотрудниках, трудящихся в наиболее пострадавших отраслях — сфере продаж, гостиничной и ресторанной сферах, а также туризме.
Об этом 11 мая пишет ТАСС со ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Около 15% закредитованных заняты в сфере продаж, такая же доля сотрудников гостиничного и ресторанного бизнеса. Риелторы составляют не более 3% от всех должников, сотрудники сферы туризма — около 4%, парикмахеры, косметологи, фитнес-тренеры и педагоги — 5%.
Кроме того, влияние режима самоизоляции ощутили на себе офисные сотрудники многих сфер занятости, попавшие под сокращение, фрилансеры и строители (20-25% от всех сотрудников российских компаний).
В целом за апрель доход сотрудников, занятых в пострадавших отраслях экономики, снизился на 10-50%. При негативном прогнозе 15-20% клиентов финансовых организаций в ближайшем будущем могут оказаться без работы.
«Благодаря мерам поддержки таких заемщиков со стороны государства при условии исполнения закона о кредитных каникулах финансовыми организациями мы надеемся, что не увидим резкого роста дефолтов в ближайшие 6 месяцев…. Мы ожидаем, что по итогам года их количество не превысит 5,5-5,7 млн человек», — говорится в исследовании.