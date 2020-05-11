40% сотрудников российских компаний могут не осилить платежи по кредитам

Около 40% сотрудников российских компаний могут просрочить с платежами по кредитам из-за пандемии коронавируса и нерабочих дней. Речь идёт о сотрудниках, трудящихся в наиболее пострадавших отраслях — сфере продаж, гостиничной и ресторанной сферах, а также туризме.

Об этом 11 мая пишет ТАСС со ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Около 15% закредитованных заняты в сфере продаж, такая же доля сотрудников гостиничного и ресторанного бизнеса. Риелторы составляют не более 3% от всех должников, сотрудники сферы туризма — около 4%, парикмахеры, косметологи, фитнес-тренеры и педагоги — 5%.