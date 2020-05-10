FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +19
73.87р80.00р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
10.05.2020 18:10
22
Печать

В метро начинают установку вендинговых аппаратов с масками. Первый поставили на «Чернышевской», но он не работает

В петербургском метрополитене началась установка аппаратов для продажи средств индивидуальной защиты. С 12-го числа проезд без них запрещен.

О начале работ 10 мая сообщает пресс-служба губернатора Петербурга. В автоматах будут продаваться одноразовые и многоразовые маски, одноразовые перчатки, антисептики.

«В настоящий момент в сети магазинов «Первая полоса», расположенных, в том числе, на территории метрополитена, продаются многоразовые защитные маски, — говорится в сообщении. — Организована система снабжения и одноразовыми масками, которые 12 мая также можно будет купить в этих магазинах».

В пресс-службе городской подземки уточнили, что первый аппарат уже стоит в вестибюле станции «Чернышевская». Корреспондент «Фонтанки» убедился — действительно стоит, но пока не подключен и не работает. Сейчас в него загружены антибактериальные влажные салфетки по 50 рублей за упаковку и многоразовые маски — по 150 рублей.

Фото: Галина Бояркова
Фото: Галина Бояркова
Фото: Галина Бояркова
Фото: Галина Бояркова

По данным Смольного, в Петербурге ежесуточно выпускают около 70 тысяч литров кожных антисептиков и больше 450 тысяч масок. По сравнению с мартом их производство увеличено в 5 раз.

О появлении вендинговых автоматов ранее рассказывал вице-губернатор Евгений Елин. По его словам, планируется установка 200 аппаратов; при этом маски и перчатки предполагается продавать по минимальной рыночной цене.

Накануне губернатор подписал изменения в 121-е постановление. С 12-го числа ношение масок на транспорте и в общественных местах и перчаток становится не рекомендацией для граждан, а обязанностью. В Смольном к общественным местам причисляют и городские улицы.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (22)

261229491
На Ленинском стоит уже эта хуерга не подключенная -запасу стеклобой на 12е ...у меня нет денег на покупку возьму так
dragvs
Одно гос. предприятие третью неделю как выгоняет людей на работу в офисы и даже не предоставляет маски бесплатно - "приходите со своими".
dragvs
 150 руб за маску, смехдержавно! Зато экспорт масок из России разрешили, "дефицита нет".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний