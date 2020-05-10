«В настоящий момент в сети магазинов «Первая полоса», расположенных, в том числе, на территории метрополитена, продаются многоразовые защитные маски, — говорится в сообщении. — Организована система снабжения и одноразовыми масками, которые 12 мая также можно будет купить в этих магазинах».

О начале работ 10 мая сообщает пресс-служба губернатора Петербурга. В автоматах будут продаваться одноразовые и многоразовые маски, одноразовые перчатки, антисептики.

В петербургском метрополитене началась установка аппаратов для продажи средств индивидуальной защиты. С 12-го числа проезд без них запрещен.

В пресс-службе городской подземки уточнили, что первый аппарат уже стоит в вестибюле станции «Чернышевская». Корреспондент «Фонтанки» убедился — действительно стоит, но пока не подключен и не работает. Сейчас в него загружены антибактериальные влажные салфетки по 50 рублей за упаковку и многоразовые маски — по 150 рублей.

По данным Смольного, в Петербурге ежесуточно выпускают около 70 тысяч литров кожных антисептиков и больше 450 тысяч масок. По сравнению с мартом их производство увеличено в 5 раз.



О появлении вендинговых автоматов ранее рассказывал вице-губернатор Евгений Елин. По его словам, планируется установка 200 аппаратов; при этом маски и перчатки предполагается продавать по минимальной рыночной цене.



Накануне губернатор подписал изменения в 121-е постановление. С 12-го числа ношение масок на транспорте и в общественных местах и перчаток становится не рекомендацией для граждан, а обязанностью. В Смольном к общественным местам причисляют и городские улицы.