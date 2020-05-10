Застрявший на карантине в Индии ситарист из Петербурга пожаловался, что его морят голодом и бьют палками
Петербургский ситарист Степан Христанов застрял на карантине в гестхаусе индийского города Варанаси. Он жалуется на длительное отсутствие возможности выйти за продуктами и на насилие со стороны владельцев его временного пристанища, а также полиции.
Об этом 10 мая музыкант сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.
«Уже почти семь недель, в связи с карантином COVID-19, у нас нет возможности выйти наружу — ни за продуктами, ни за предметами первой необходимости, ни в аптеку. Дверь закрыта, и мы не можем ни выйти, ни заказать доставку еды, нет никакой информации о том, что происходит за пределами дома», — пишет ситарист, уточняя, что находится в вынужденной изоляции с конца марта.
В начале мая он узнал, что власти смягчили карантинные правила, разрешив не только местным жителям, но и туристам покидать дом для покупки продуктов и лекарств, отведя на это определенные часы. До этого, по его словам, приобретать необходимые для ведения быта и соблюдения гигиены вещи ему разрешалось только у владельцев и сотрудников гест-хауса, которые перепродавали их по завышенным ценам. Однако попытка самостоятельно отправиться на рынок не увенчалась успехом, а только принесла пару царапин и ссадин.
«Утром 4-го мая я был намерен выйти на рынок за продуктами, но владелец отеля со своей семьёй (сыном и дочерью) — втроём остановили меня, сдерживали, душили, хватали за волосы и насильно заталкивали обратно в отель. <…> Мы вызывали полицию несколько раз, но полиция отказывается нам помогать. <…> Когда я записал регистрационный номер и имя полицейского в свою тетрадь, он её отобрал, разорвал, ударил меня палкой и ушел», — пожаловался Христанов.
В Обществе культурных связей с Индией РОО «Санкт-Петербургская Ассоциация международного сотрудничества», которое также обеспокоено судьбой петербуржца на чужбине, сообщили, что ситуацией занимается Посольство России. Как рассказал «Фонтанке» его представитель, во время последней связи музыкант заявил, что ему предоставили справку-пропуск, но поможет ли она ему выйти из дома, пока неизвестно. Об очередной попытке отправится на улицу он уже успел сообщить в Facebook.