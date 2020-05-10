Застрявший на карантине в Индии ситарист из Петербурга пожаловался, что его морят голодом и бьют палками

Петербургский ситарист Степан Христанов застрял на карантине в гестхаусе индийского города Варанаси. Он жалуется на длительное отсутствие возможности выйти за продуктами и на насилие со стороны владельцев его временного пристанища, а также полиции.



Об этом 10 мая музыкант сообщает на своей странице в социальной сети Facebook.

«Уже почти семь недель, в связи с карантином COVID-19, у нас нет возможности выйти наружу — ни за продуктами, ни за предметами первой необходимости, ни в аптеку. Дверь закрыта, и мы не можем ни выйти, ни заказать доставку еды, нет никакой информации о том, что происходит за пределами дома», — пишет ситарист, уточняя, что находится в вынужденной изоляции с конца марта.

