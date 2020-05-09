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09.05.2020 20:49
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На улицы Петербурга вышел Белый дозор. Полицию одели в противочумные костюмы

Вооруженный отряд санитаров замечен 9 мая в центре Петербурга. Под защитными костюмами скрывались действующие полицейские, которым поручили усадить в скорую потенциального носителя COVID-19.

Как стало известно «Фонтанке», информацию о нарушителе карантина местная полиция получила из Москвы. В Петербург приехала девушка, якобы обязанная сидеть в изоляции.

Ее задержали на Гороховой улице. Вызвали скорую помощь. Но отыскать нарушительницу оказалось проще, чем сладить с ней. По свидетельствам очевидцев, сцена молчания — девушка в окружении Белого дозора — длилась вечность. Полицейские запросили инструкцию и ждали, пока им распишут регламент действий. Облаченные в противочумные костюмы, респираторы, перчатки, с табельным оружием, они сохраняли социальную дистанцию.

Фото: Иван Петров
Фото: Иван Петров
Фото: Иван Петров
Фото: Иван Петров

Судя по фотографиям, к самозащите полиция отнеслась обстоятельнее бригады скорой помощи. В салоне автомобиля сидел медик в простой медицинской маске и обычном костюме.

Девушку увезли в стационар, обнулив отсчет ее изоляции.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (43)

🔞Скyчаешь на самоизоляции? Выбирай себе девушку на свой вкус. Реализуй свои самые смелые фантазии.. ➜ https://is.gd/defffki
i_hate_you
стадо блеющих с рогами
zlopopik
Немножко стыдно за ментов. Ведь они все же не полицаи.
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