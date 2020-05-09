На улицы Петербурга вышел Белый дозор. Полицию одели в противочумные костюмы
Вооруженный отряд санитаров замечен 9 мая в центре Петербурга. Под защитными костюмами скрывались действующие полицейские, которым поручили усадить в скорую потенциального носителя COVID-19.
Как стало известно «Фонтанке», информацию о нарушителе карантина местная полиция получила из Москвы. В Петербург приехала девушка, якобы обязанная сидеть в изоляции.
Ее задержали на Гороховой улице. Вызвали скорую помощь. Но отыскать нарушительницу оказалось проще, чем сладить с ней. По свидетельствам очевидцев, сцена молчания — девушка в окружении Белого дозора — длилась вечность. Полицейские запросили инструкцию и ждали, пока им распишут регламент действий. Облаченные в противочумные костюмы, респираторы, перчатки, с табельным оружием, они сохраняли социальную дистанцию.
Судя по фотографиям, к самозащите полиция отнеслась обстоятельнее бригады скорой помощи. В салоне автомобиля сидел медик в простой медицинской маске и обычном костюме.
Девушку увезли в стационар, обнулив отсчет ее изоляции.