«Вернулись на круги своя». Штаты не пропустили резолюцию ООН о всемирном прекращении огня из-за упоминания ВОЗ

Документ разрабатывался на протяжении нескольких недель и должен был быть принят в пятницу. «Это обсуждение стало заложником вопросов, которые не имеют отношения к тому, о чём в действительности идёт речь. Оно превратилось в борьбу между США и Китаем. Мы вернулись на круги своя», – цитирует 9 мая CNN одного из дипломатов из Совета безопасности ООН. Как отмечает издание, американская сторона не согласилась пропустить даже тот вариант текста, где организация не называлась напрямую.

США наложили вето на резолюцию ООН о прекращении военных действий по всему миру до выхода из пандемии коронавируса. Вашингтону не понравилось упоминание в документе Всемирной организации здравоохранения.

В конце апреля из-за спора США и Китая по поводу ВОЗ в последние минуты была отменена видеоконференция с участием лидеров стран G20: Вашингтон настаивал на том, чтобы ВОЗ отчиталась о ранних действиях по борьбе с COVID-19, Пекин же отказался обсуждать этот вопрос. До этого Дональд Трамп прекратил финансирование международной организации и призвал её к ответственности, заявив, что она не справилась с обязанностями и «дезинформировала» мир о реальной угрозе коронавирусной инфекции.

США требуют от Китая большей открытости и просит предоставить больше информации о происхождении вируса. В свою очередь Пекин настаивает на том, что любые домыслы о якобы искусственном появлении заболевания – фейк. Власти подчёркивают, что стране просто не повезло столкнуться с вирусом одной из первых.

На данный момент ситуация с COVID-19 наиболее тяжёлая именно в США. Согласно данным университета Джона Хопкинса, к 9 мая количество заболевших там превысило 1,2 млн человек.