«Вернулись на круги своя». Штаты не пропустили резолюцию ООН о всемирном прекращении огня из-за упоминания ВОЗ
США наложили вето на резолюцию ООН о прекращении военных действий по всему миру до выхода из пандемии коронавируса. Вашингтону не понравилось упоминание в документе Всемирной организации здравоохранения.
Документ разрабатывался на протяжении нескольких недель и должен был быть принят в пятницу. «Это обсуждение стало заложником вопросов, которые не имеют отношения к тому, о чём в действительности идёт речь. Оно превратилось в борьбу между США и Китаем. Мы вернулись на круги своя», – цитирует 9 мая CNN одного из дипломатов из Совета безопасности ООН. Как отмечает издание, американская сторона не согласилась пропустить даже тот вариант текста, где организация не называлась напрямую.
В конце апреля из-за спора США и Китая по поводу ВОЗ в последние минуты была отменена видеоконференция с участием лидеров стран G20: Вашингтон настаивал на том, чтобы ВОЗ отчиталась о ранних действиях по борьбе с COVID-19, Пекин же отказался обсуждать этот вопрос. До этого Дональд Трамп прекратил финансирование международной организации и призвал её к ответственности, заявив, что она не справилась с обязанностями и «дезинформировала» мир о реальной угрозе коронавирусной инфекции.
США требуют от Китая большей открытости и просит предоставить больше информации о происхождении вируса. В свою очередь Пекин настаивает на том, что любые домыслы о якобы искусственном появлении заболевания – фейк. Власти подчёркивают, что стране просто не повезло столкнуться с вирусом одной из первых.
На данный момент ситуация с COVID-19 наиболее тяжёлая именно в США. Согласно данным университета Джона Хопкинса, к 9 мая количество заболевших там превысило 1,2 млн человек.