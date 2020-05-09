Смерть двух врачей Александровской больницы от коронавируса подтверждена официально
Комитет здравоохранения Петербурга раскрыл обстоятельства пяти новых подтвержденных смертей от коронавируса. В статистику включены два врача Александровской больницы Алексей Филиппов и Сергей Белошицкий, умершие в апреле.
Связь между заражением и смертью медиков установила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, сообщили 9 мая в комитете здравоохранения.
«Комиссия подтвердила смерть от коронавирусной инфекции трех медицинских работников — двух врачей из Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн», — уточнили в ведомстве и подтвердили «Фонтанке», что учтенными медиками Александровской являются Белошицкий и Филиппов.
Анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий стал первым врачом в Петербурге, умершим после заражения коронавирусом. Об этом стало известно 25 апреля. Датой его смерти указано 24 апреля.
Заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы Алексей Филиппов скончался на следующий день. На вопрос о медсестре Госпиталя ветеранов войн в комитете не ответили. На данный момент известно о двух смертельных случаях в госпитале среди медработников с начала пандемии.
Семьям погибших от коронавируса врачей, в случае если они заразились на работе, полагается выплата в миллион рублей от Смольного и 2,7 млн из Фонда социального страхования.
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«Пациенты имели ряд хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистую патологию. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19», — сообщили в комздраве.
К 9 мая в Петербурге подтверждена смерть 53 человек от коронавируса. Общее число заболевших — 6990. В России количество летальных исходов превысило 1800, инфекцией заразились почти 200 тысяч человек.