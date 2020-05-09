Смерть двух врачей Александровской больницы от коронавируса подтверждена официально

VF812 09 Мая 2020 в 14:46 09 Мая 2020 в 14:46

Я ВРАЧ, Я УМЕР И ЛЕЖУ

Светлана Фещенко-Головко



Я умер и лежу в мешке,

Лежу не в морге,не в могиле,

Лежу на ком-то, кто вчера

Уже успел наш мир покинуть



Мне лет не много, не старик,

И не убогий, не пропойца

Я просто тот, кто жить хотел,

Но должен был со злом бороться..



Я бился с глупостью людской,

Я вас тянул из сил последних.

Я вас спасал, я вас лечил.

За что вы так со мной, ответьте!



Меня убил ваш эгоизм,

Беспечный позитив не кстати.

Плевать вам было на запрет,

Вы раздавали смерть без сдачи.



Чем чушь нести и рассуждать

О том, как все мы тут не вечны,

Пора бы мозг вам свой включать

И просто быть к другим сердечней.



Сидите дома, вашу мать,

Со всех экранов вам талдычат.

Но вам плевать, что там в мешках

Уже гниют останки чьи-то.



Вам хочется гулять, болтать,

С друзьями в клубах тусоваться,

Потом несётесь все ко мне,

Когда начнёте задыхаться.



Когда пропев и проплясав,

Вы время чьё-то сократили.

"СПАСИ МЕНЯ! "- шепнёте вы,

Но я уже вам не спаситель.



Я умер, я лежу в мешке…



27.03.20