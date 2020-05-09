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09.05.2020 14:05
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Смерть двух врачей Александровской больницы от коронавируса подтверждена официально

Комитет здравоохранения Петербурга раскрыл обстоятельства пяти новых подтвержденных смертей от коронавируса. В статистику включены два врача Александровской больницы Алексей Филиппов и Сергей Белошицкий, умершие в апреле.

Связь между заражением и смертью медиков установила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, сообщили 9 мая в комитете здравоохранения.

«Комиссия подтвердила смерть от коронавирусной инфекции трех медицинских работников — двух врачей из Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн», — уточнили в ведомстве и подтвердили «Фонтанке», что учтенными медиками Александровской являются Белошицкий и Филиппов.

Анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий стал первым врачом в Петербурге, умершим после заражения коронавирусом. Об этом стало известно 25 апреля. Датой его смерти указано 24 апреля.

Заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы Алексей Филиппов скончался на следующий день. На вопрос о медсестре Госпиталя ветеранов войн в комитете не ответили. На данный момент известно о двух смертельных случаях в госпитале среди медработников с начала пандемии.

Семьям погибших от коронавируса врачей, в случае если они заразились на работе, полагается выплата в миллион рублей от Смольного и 2,7 млн из Фонда социального страхования.

Среди «гражданского» населения подтверждена смерть 69-летней пациентки Госпиталя для ветеранов войн и 58-летнего петербуржца, лежавшего в Городской многопрофильной больнице № 2.

«Пациенты имели ряд хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистую патологию. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19», — сообщили в комздраве.

К 9 мая в Петербурге подтверждена смерть 53 человек от коронавируса. Общее число заболевших — 6990. В России количество летальных исходов превысило 1800, инфекцией заразились почти 200 тысяч человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

Ростислав Павчинский
Значится, подтверждаем две недели. Вероятно, имеется ещё 30-40 уже покойников, которые будут подтверждены как ковидные.
RemyMartin
Mozg, efela, красноносый - Запеее-вай!!
VF812
Я ВРАЧ, Я УМЕР И ЛЕЖУ
Светлана Фещенко-Головко

Я умер и лежу в мешке,
Лежу не в морге,не в могиле,
Лежу на ком-то, кто вчера
Уже успел наш мир покинуть

Мне лет не много, не старик,
И не убогий, не пропойца
Я просто тот, кто жить хотел,
Но должен был со злом бороться..

Я бился с глупостью людской,
Я вас тянул из сил последних.
Я вас спасал, я вас лечил.
За что вы так со мной, ответьте!

Меня убил ваш эгоизм,
Беспечный позитив не кстати.
Плевать вам было на запрет,
Вы раздавали смерть без сдачи.

Чем чушь нести и рассуждать
О том, как все мы тут не вечны,
Пора бы мозг вам свой включать
И просто быть к другим сердечней.

Сидите дома, вашу мать,
Со всех экранов вам талдычат.
Но вам плевать, что там в мешках
Уже гниют останки чьи-то.

Вам хочется гулять, болтать,
С друзьями в клубах тусоваться,
Потом несётесь все ко мне,
Когда начнёте задыхаться.

Когда пропев и проплясав,
Вы время чьё-то сократили.
"СПАСИ МЕНЯ! "- шепнёте вы,
Но я уже вам не спаситель.

Я умер, я лежу в мешке…

27.03.20
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