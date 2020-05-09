Ветеран из Петербурга, собравшая для врачей больше 2,5 миллиона рублей, выпустила праздничную серию воспоминаний о войне

В тринадцатом выпуске под названием «Давай споём!» 98-летняя ветеран, которая прошла всю войну, участвовала в боях за Сталинград и взятии Берлина, вспоминает несколько историй, произошедших с ней уже в Германии. Слушатели узнают, как танкисты, которые отдыхали, пока их машины были в ремонте, уговаривали девушек из части Корневой пообщаться с ними, попеть и потанцевать, а те сопротивлялись, потому что солдаты порой выпивали.

Ветеран из Петербурга Зинаида Корнева, которая собрала для врачей больше 2,5 миллиона рублей, выпустила праздничное видео с рассказами о войне. Ролик на YouTube канале 9 мая выложила её внучка.

«Я стою в окружении танкистов, а сама жду подкрепления! Тут вдруг подходит к нам высокий солидный мужчина и встаёт рядом со мной. На брюках — лампасы красные. /.../ И вдруг генерал фонариком освещает лица танкистов и громко говорит: «Старший лейтенант, Герой Советского Союза такой-то. Чтобы через несколько секунд всех вас сдуло отсюда!» А танкисты девчонок больше не беспокоили», — делится воспоминаниями петербурженка.

В восьмиминутный ролик также уместились истории о том, как однажды немка заподозрила девушек в мародёрстве, а в другой раз Корнева познакомилась с русскими, эмигрантами в Германии, когда на попутках добиралась до своей роты.

Рассказывать о жизни на войне взамен на помощь для врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией, ветеран обещала до 9 мая. Сбор открыт на сайте Всероссийской организации ветеранов войны и труда. Зинаида Корнева вдохновилась примером 100-летнего британца Томаса Мура, который сумел собрать для медиков больше 31 млн фунтов пожертвований. Специально для ветерана жительница Петербурга связала носки и отправила их в подарок. В настоящее время она собрала 2 млн 650 тыс. рублей.