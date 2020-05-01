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01.05.2020 17:17
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98-летняя петербурженка вдохновилась примером британского ветерана Тома Мура и открыла сбор средств для врачей

Ветеран Великой Отечественной войны из Петербурга Зинаида Корнева объявила о сборе средств для медиков, лечащих пациентов с коронавирусом. Пенсионерка вдохновилась примером 100-летнего британца Тома Мура, благодаря которому для врачей собрали 31 млн фунтов пожертвований.

«Вы, британцы, — молодцы, что так поддерживаете своих врачей. Том, хочу вам сделать подарок ко дню рождения — связать носки. Пусть они с любовью из России согревают вас. Я хочу от имени наших, российских, ветеранов объявить сбор средств для наших российских врачей, которые сами заразились коронавирусом. Том, я не обещаю, как вы, обойти сто раз вокруг своего сада, потому что я уже давно не выхожу из дома. Но обещаю до 9 мая каждый день рассказывать истории о войне из своей жизни. Обнимаю вас, Том! Будьте здоровы. Вместе мы победим!» — отметила Зинаида Корнева.

Сделать пожертвование можно на сайте Всероссийской организации ветеранов войны и труда. На данный момент собрано 51 320 тысяч рублей. Услышать истории Корневой можно здесь.

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Комментарии (1)

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