Ветеран Великой Отечественной войны из Петербурга Зинаида Корнева объявила о сборе средств для медиков, лечащих пациентов с коронавирусом. Пенсионерка вдохновилась примером 100-летнего британца Тома Мура, благодаря которому для врачей собрали 31 млн фунтов пожертвований.



«Вы, британцы, — молодцы, что так поддерживаете своих врачей. Том, хочу вам сделать подарок ко дню рождения — связать носки. Пусть они с любовью из России согревают вас. Я хочу от имени наших, российских, ветеранов объявить сбор средств для наших российских врачей, которые сами заразились коронавирусом. Том, я не обещаю, как вы, обойти сто раз вокруг своего сада, потому что я уже давно не выхожу из дома. Но обещаю до 9 мая каждый день рассказывать истории о войне из своей жизни. Обнимаю вас, Том! Будьте здоровы. Вместе мы победим!» — отметила Зинаида Корнева.