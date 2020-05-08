За соблюдением социальной дистанции между гулящими в парках жителями Сингапура призван следить робот. Устройство, разработанное компанией Boston Dynamics, внешне напоминает собаку, имеет женский голос и говорит на английском языке, пишет 8 мая Reuters.



«Для вашей же безопасности и для тех, кто вас окружает, пожалуйста, стойте на расстоянии не менее одного метра», — обращается робот к прохожим и велосипедистам.

