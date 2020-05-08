За гуляющими в парках сингапурцами теперь следит робот Boston Dynamics. Женским голосом он просит соблюдать дистанцию
За соблюдением социальной дистанции между гулящими в парках жителями Сингапура призван следить робот. Устройство, разработанное компанией Boston Dynamics, внешне напоминает собаку, имеет женский голос и говорит на английском языке, пишет 8 мая Reuters.
«Для вашей же безопасности и для тех, кто вас окружает, пожалуйста, стойте на расстоянии не менее одного метра», — обращается робот к прохожим и велосипедистам.
Робот будет патрулировать зеленые зоны в рамках испытаний, на которые отведены две недели. Вместе с ним на улицы также выйдет еще одно устройство, похожее на небольшой автомобиль, задача которого — напоминать людям о запрете собраний и соблюдать самоизоляцию.
По данным Reuters, город-государство Сингапур занимает одну из лидирующих позиций по числу случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Согласно последним данным, там выявлено более 21 тысячи зараженных COVID-19.