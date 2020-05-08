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08.05.2020 17:15
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Временное расписание «Сапсанов» продлено до 28 мая

Временный график движения поездов «Сапсан» между Москвой и Петербургом продлён до 28 мая, сообщает 8 мая РЖД. Это связано со снижением спроса на поездки между этими городами на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

С 12 по 28 мая между Москвой и Петербургом ежедневно будут курсировать по четыре пары высокоскоростных «Сапсанов» (всего восемь рейсов) в утренние и вечерние часы.

В пятницу и воскресенье (15, 17, 22, 24 мая) количество рейсов между Москвой и Петербургом будет увеличено до 12 в день (шесть пар).

Не использованные билеты на отмененные поезда можно вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода.

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Комментарии (1)

footballer12
Основной рассадник "страшной заразы" именно в Москве. Но мы не будем изолироваться от неё, нет-нет, мы лучше маски в Питере обяжем носить. "Л" - логика.
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