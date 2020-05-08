FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +15
74.12р80.06р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
08.05.2020 16:24
0
Печать

Банки одобрили бизнесу зарплатные кредиты на 46 млрд рублей

Российские банки одобрили заявления на предоставление бизнесу зарплатных кредитов под 0% на сумму 46 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции 8 мая заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, всего одобрено 20 тысяч заявлений. За последние две недели количество заключенных льготных кредитных договоров выросло в 2 раза.

«Это неплохие цифры, которые свидетельствуют о постепенном выходе программы на ожидаемые объемы», — отметила глава ЦБ РФ.

В программе уже участвуют 20 банков, отметила она со ссылкой на данные Минэкономразвития.

Ранее правительство и Центробанк запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. Предприятия могут до 1 октября взять заём на срок до 12 месяцев. Первые полгода ставка составит 0 %, а последующие месяцы — 4 %. Позже президент Владимир Путин анонсировал второй пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса, которые предусматривают зарплатные кредиты для средних и крупных предприятий.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в середине апреля лично проверил, как банки выдают льготные кредиты предпринимателям, и остался недоволен.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний