Банки одобрили бизнесу зарплатные кредиты на 46 млрд рублей

Российские банки одобрили заявления на предоставление бизнесу зарплатных кредитов под 0% на сумму 46 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции 8 мая заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, всего одобрено 20 тысяч заявлений. За последние две недели количество заключенных льготных кредитных договоров выросло в 2 раза.

«Это неплохие цифры, которые свидетельствуют о постепенном выходе программы на ожидаемые объемы», — отметила глава ЦБ РФ.

В программе уже участвуют 20 банков, отметила она со ссылкой на данные Минэкономразвития.