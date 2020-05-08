Крайне неточное тестирование. Reuters сомневается в российской статистике по коронавирусу

Агентство опирается на данные сравнительного анализа, который провели в московской больнице №67. Документ, который есть в распоряжении редакции, Reuters называет ещё одним доказательством того, что ПЦР-тесты крайне неточны. Согласно исследованию, тесты, проводимые с помощью полимеразной цепной реакции, не выявили коронавирус у 34 пациентов. Повторная проверка на антитела показала, что 13 из них заражены.

Система тестирования на коронавирусную инфекцию в России не позволяет выявить точное число заболевших даже из числа тех, кто сдал анализы на патоген. Об этом 8 мая пишет Reuters со ссылкой на исследование московских врачей.

При этом результаты тестирования другой группы, из 53 человек, «в основном совпали». Врачи признали, что ПЦР-анализ «сбоит» на поздних стадиях болезни. В Минздраве ещё месяц назад сообщили, что около 20–30% ПЦР-тестов дают ложноотрицательный результат, а наиболее точно поставить диагноз позволяет компьютерная томография.

Агентство упоминает заявление мэра Москвы Сергея Собянина, который также не согласен с официальной статистикой и полагает, что реальное число инфицированных в стране выше. Так, при ошибочном тестировании человек возвращается к обычной жизни и может дальше распространять вирус. Reuters утверждает, что есть как минимум один пример того, как пациент с отрицательным тестом на COVID заразил члена своей семьи, который впоследствии умер.

В российском Минздраве агентству ответили, что диагноз подтверждают не только тестированием, но и «клинически и эпидемиологически» в соответствии с рекомендациями ВОЗ.