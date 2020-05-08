Дорожники заблокировали «Ленту» во Всеволожске, на месте силовики
Подъезды к гипермаркету «Лента» в микрорайоне Южный Всеволожска 8 мая заблокировали дорожные службы Ленинградской области. Причина в том, что администрация магазина проигнорировала предписание «Ленавтодора» снабдить пешеходный переход светофором. На днях там было серьёзное ДТП.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе областного дорожного комитета, владелец земельного участка, на котором стоит магазин, ранее получал технические условия от ГКУ «Ленавтодор» на обустройство безопасного примыкания к Колтушскому шоссе. Отдельно требовалось установить рядом светофорный пост, чтобы пешеходы могли безопасно переходить загруженную магистраль.
читатель "Фонтанки" Филипп
«Ленту» ввели в эксплуатацию, а светофор так и не появился. Вечером 23 апреля на этом самом переходе, который сейчас нерегулируемый, 22-летний водитель «Лады» сбил трёх детей и женщину, 7-летняя девочка впала в кому. Предписание дорожников убрать несогласованный съезд бизнесмены тоже предпочли не замечать.
Сегодня утром КамАЗы «Пригородного ДРСУ
Дорожники Ленобласти не первый раз бодаются с «Лентой», заставляя ретейлера исполнять обязательства по безопасности дорожного движения. Два года назад аналогичные меры принимались к магазину в Буграх. После этого коммерсанты обустроили полосы для разгона и помогли расширить перекресток Шоссейной улицы и дороги в Мурино вдоль КАД.