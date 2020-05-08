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08.05.2020 11:53
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Дорожники заблокировали «Ленту» во Всеволожске, на месте силовики

Подъезды к гипермаркету «Лента» в микрорайоне Южный Всеволожска 8 мая заблокировали дорожные службы Ленинградской области. Причина в том, что администрация магазина проигнорировала предписание «Ленавтодора» снабдить пешеходный переход светофором. На днях там было серьёзное ДТП.

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области
Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе областного дорожного комитета, владелец земельного участка, на котором стоит магазин, ранее получал технические условия от ГКУ «Ленавтодор» на обустройство безопасного примыкания к Колтушскому шоссе. Отдельно требовалось установить рядом светофорный пост, чтобы пешеходы могли безопасно переходить загруженную магистраль.

читатель "Фонтанки" Филипп

«Ленту» ввели в эксплуатацию, а светофор так и не появился. Вечером 23 апреля на этом самом переходе, который сейчас нерегулируемый, 22-летний водитель «Лады» сбил трёх детей и женщину, 7-летняя девочка впала в кому. Предписание дорожников убрать несогласованный съезд бизнесмены тоже предпочли не замечать.

Сегодня утром КамАЗы «Пригородного ДРСУ № 1» встали на подъездах к гипермаркету, чтобы транспорт не мог заехать на парковку магазина. Выезжающие автомобили выпускают, проход для пешеходов открыт. На место прибыли сотрудники Росгвардии. Дорожники не исключают возможности ликвидации незаконных съездов к «Ленте» вообще, если администрация магазина продолжит игнорировать требования по безопасности движения, отмечают в комитете.

Дорожники Ленобласти не первый раз бодаются с «Лентой», заставляя ретейлера исполнять обязательства по безопасности дорожного движения. Два года назад аналогичные меры принимались к магазину в Буграх. После этого коммерсанты обустроили полосы для разгона и помогли расширить перекресток Шоссейной улицы и дороги в Мурино вдоль КАД.

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Комментарии (3)

AGP
Ленточники что, идиоты? Всё равно же заставили бы сделать, как надо. Нет, нужно шоу устраивать.
VictorW
Уважаю дорожников, молодцы.
PROM
всё правильно
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