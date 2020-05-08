FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +15
74.12р80.06р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
08.05.2020 11:31
5
Печать

В нескольких регионах России из-за коронавируса приостановлен сбор взносов на капремонт. Но не в Петербурге

Власти нескольких российских регионов приняли решение о приостановке сборов на капремонт многоквартирных домов из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них ещё и частично прекратили соответствующие работы. Об этом 8 мая сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

«В конце марта шесть регионов — Москва, Московская, Ростовская, Кировская, Пензенская, Магаданская области — приняли решение о приостановлении сборов на три месяца. Отсрочка уплаты взносов на три месяца введена в Бурятии», — перечислил замминистра в интервью «Российской газете».

Кроме того, заявил Егоров, в 29 регионах России работы по капремонту частично приостановлены. В основном мораторий наложили на замену инженерных сетей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

Okmita
Не поняла, отложили или отменили? Через три месяца сколько надо будет заплатить?
Grotesk
губер попросил подойти к этому с пониманием...
WuhanRockCafe
"Из-за пандемии коронавируса"
Могут ведь, когда захотят, обойти в формулировках слово карантин, паимаишь.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний