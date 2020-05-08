В нескольких регионах России из-за коронавируса приостановлен сбор взносов на капремонт. Но не в Петербурге

Власти нескольких российских регионов приняли решение о приостановке сборов на капремонт многоквартирных домов из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них ещё и частично прекратили соответствующие работы. Об этом 8 мая сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.



«В конце марта шесть регионов — Москва, Московская, Ростовская, Кировская, Пензенская, Магаданская области — приняли решение о приостановлении сборов на три месяца. Отсрочка уплаты взносов на три месяца введена в Бурятии», — перечислил замминистра в интервью «Российской газете».

