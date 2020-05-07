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07.05.2020 20:12
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В Пулково приземлился борт с россиянами из Японии. До мест изоляции их довезут на спецтранспорте

Самолёт с пассажирами из Токио прибыл в Пулково. В Петербурге 87 человек вечером 7 мая встречают медики, чтобы взять анализ на коронавирус. Специалисты проверят температуру и отправят прибывших на двухнедельный карантин.

Помимо 85 петербуржцев в город прилетели два иностранца. Как в четверг сообщили в администрации города, обоих впустили в Россию несмотря на коронавирусные ограничения благодаря тому, что они женаты на россиянках. До места обязательной изоляции всех прилетевших доставят на спецтранспорте в сопровождении ГИБДД. Следить за тем, чтобы они не выходили на улицу, собираются полицейские и сотрудники Роспотребнадзора.

В Токио на борт сели 260 человек. Часть из них сошла во Владивостоке, а конечным пунктом, куда отправится самолёт после Петербурга, станет московский аэропорт Шереметьево. В столице вечером в четверг готовятся к прибытию 123 россиян.

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Комментарии (5)

vlad090iq
сами завозят со всего света возможно зараженных,а потом причитают что заболевших все больше.
ushkuinik
Спецтранспорт? "Маруси" - "хлебовозки" расконсервировали?
закоренелый ленинградец
До места обязательной изоляции всех прилетевших доставят на спецтранспорте - на автозаках ?
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