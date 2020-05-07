В Пулково приземлился борт с россиянами из Японии. До мест изоляции их довезут на спецтранспорте

Самолёт с пассажирами из Токио прибыл в Пулково. В Петербурге 87 человек вечером 7 мая встречают медики, чтобы взять анализ на коронавирус. Специалисты проверят температуру и отправят прибывших на двухнедельный карантин.



Помимо 85 петербуржцев в город прилетели два иностранца. Как в четверг сообщили в администрации города, обоих впустили в Россию несмотря на коронавирусные ограничения благодаря тому, что они женаты на россиянках. До места обязательной изоляции всех прилетевших доставят на спецтранспорте в сопровождении ГИБДД. Следить за тем, чтобы они не выходили на улицу, собираются полицейские и сотрудники Роспотребнадзора.