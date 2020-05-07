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В Петербурге введут обязательный масочный режим

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07.05.2020 19:36
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Смольный: Петербуржцам 65+ ослабления самоизоляции пока не будет

Старшему поколению жителей Петербурга в ближайшее время не стоит ждать для себя ослабления режима самоизоляции.

«В ближайшее время для старшего поколения мы не хотели бы делать никаких ослаблений режима. Надо чуть-чуть еще потерпеть. Две-три-сколько-надо недель еще посидеть. Давайте мы сохраним здоровье и наших пожилых людей», — заявил вице-губернатор в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Напомним, что в Петербурге режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет ввели 30 марта. Еду и медикаменты им доставляют волонтеры. Добросовестно следующим рекомендациям обещают доплату на карту — 2 тысячи рублей.

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Комментарии (4)

260959231
> Две-три-сколько-надо недель еще посидеть

Сколько надо)) Юморист!
Nafanka
УЖЕ ТОЛЬКО 2 тысячи?! Говорили же 4 ТЫР?! Совсем охренели!
Mozg
Сначала обещали 2тыс рублей тем, кто просидит майские.
Увидев, что у них получилось частично запугать, а частично навешать лапшу пенсионерам - решили ещё продлить....

Чем больше народ их слушается, тем сильнее закручивают гайки.
Оно и логично: "Возят на той лошади, которая везёт"
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