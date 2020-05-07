Смольный: Петербуржцам 65+ ослабления самоизоляции пока не будет

Старшему поколению жителей Петербурга в ближайшее время не стоит ждать для себя ослабления режима самоизоляции.



«В ближайшее время для старшего поколения мы не хотели бы делать никаких ослаблений режима. Надо чуть-чуть еще потерпеть. Две-три-сколько-надо недель еще посидеть. Давайте мы сохраним здоровье и наших пожилых людей», — заявил вице-губернатор в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Напомним, что в Петербурге режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет ввели 30 марта. Еду и медикаменты им доставляют волонтеры. Добросовестно следующим рекомендациям обещают доплату на карту — 2 тысячи рублей.