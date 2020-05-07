Пилот ударного Ми-35, жёстко севшего в Крыму, умер в больнице от травм

Один из пилотов ударного вертолета Ми-35 Минобороны России, совершившего днём 7 мая жесткую посадку в Крыму, умер в больнице.

Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. «Предварительно, один из трех пилотов умер в больнице», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о жесткой посадке Ми-35 во время плановых полетов на территории аэродрома 39-го вертолетного полка. Три члена экипажа попали в больницу Джанкоя.

