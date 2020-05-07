«Работа» на рынке ценных бумаг обошлась тысяче жителей Петербурга в 100 миллионов рублей

Как сообщает 7 мая официальный представитель МВД Ирина Волк, злоумышленники открыли инвестиционную компанию, а также колл-центр, в котором работало около сорока менеджеров. Они разместили агрессивную рекламу на сайтах поиска работ, а также, используя базы этих сервисов, обзванивали потенциальных клиентов и приглашали их в арендованные в центре города офисы.

В Петербурге задержали группу аферистов, которые находили жертв через сайты поиска работы. Обещания заработков на бирже обернулось для потерявших работу миллионами убытков.

«Там происходила наглядная демонстрация успешности работы проектов, и работники компании убеждали граждан в безопасности и прибыльности вложения денежных средств. В случае отсутствия у граждан финансовой возможности для участия в этих проектах менеджеры оказывали содействие в получении заемных средств в подконтрольных микрофинансовых организациях», — уточняет Волк.



По оперативным данным, группа таким образом с начала 2019 года обманула как минимум тысячу человек. Полученные деньги соучастники тратили на личные нужды, а также на открытие новых офисов компании в Ярославской и Московской областях. По предварительным оценкам, ущерб от противоправной деятельности составляет не менее ста миллионов рублей.



В рамках возбужденного уголовного дела по статье «мошенничество» прошли обыски в квартирах членов группы. Там нашли и изъяли сорок компьютеров с программным обеспечением, создающим видимость успешной работы проектов, десять мобильных телефонов, электронные базы, содержащие информацию о десяти с половиной тысячах граждан, а также средства сотовой связи с установленным мессенджером, посредством которого велась переписка с клиентами-инвесторами. Кроме того, обнаружены бухгалтерские документы и отчетность.

