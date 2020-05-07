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07.05.2020 17:50
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«Работа» на рынке ценных бумаг обошлась тысяче жителей Петербурга в 100 миллионов рублей

В Петербурге задержали группу аферистов, которые находили жертв через сайты поиска работы. Обещания заработков на бирже обернулось для потерявших работу миллионами убытков.

Как сообщает 7 мая официальный представитель МВД Ирина Волк, злоумышленники открыли инвестиционную компанию, а также колл-центр, в котором работало около сорока менеджеров. Они разместили агрессивную рекламу на сайтах поиска работ, а также, используя базы этих сервисов, обзванивали потенциальных клиентов и приглашали их в арендованные в центре города офисы.

«Там происходила наглядная демонстрация успешности работы проектов, и работники компании убеждали граждан в безопасности и прибыльности вложения денежных средств. В случае отсутствия у граждан финансовой возможности для участия в этих проектах менеджеры оказывали содействие в получении заемных средств в подконтрольных микрофинансовых организациях», — уточняет Волк.

По оперативным данным, группа таким образом с начала 2019 года обманула как минимум тысячу человек. Полученные деньги соучастники тратили на личные нужды, а также на открытие новых офисов компании в Ярославской и Московской областях. По предварительным оценкам, ущерб от противоправной деятельности составляет не менее ста миллионов рублей.

В рамках возбужденного уголовного дела по статье «мошенничество» прошли обыски в квартирах членов группы. Там нашли и изъяли сорок компьютеров с программным обеспечением, создающим видимость успешной работы проектов, десять мобильных телефонов, электронные базы, содержащие информацию о десяти с половиной тысячах граждан, а также средства сотовой связи с установленным мессенджером, посредством которого велась переписка с клиентами-инвесторами. Кроме того, обнаружены бухгалтерские документы и отчетность.

Трем подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Комментарии (7)

Ольга Павлова
Явно обули кого- то, кого обувать не стоило!
hmjo
Не пойму, в чем здесь обман? Потеряли средства на финансовом рынке - это обман? Если это признают обманом, тогда в суд можно идти и клиентам брокерских компаний, потерявших свои средства. Хотя агрессивная реклама последних тоже гласит только о доходе. Брокер БКС обещает в рекламе постоянный доход в 10%. Тиньков инвестиции обещают постоянный доход. Но посмотрите на фондовый рынок! Какой сейчас может быть доход? Если МВД взялись за эту контроу, пусть возьмутся за брокерские фирмы. У них и обороты больше. И число обманутых больше. И та же агрессивная лживая реклама о постоянном доходе
Михаил Петров-Водкин
У обманутых инвесторов потери всё ж поменьше, чем у обманутых дольщиков.
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