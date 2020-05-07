Банк России и Минфин подписали акционерное соглашение по Сбербанку. Не менее половины его чистой прибыли будут уходить на дивиденды

Как следует из сообщения, соглашение подписано 30 апреля. Согласно документу, «Сбербанк», в частности, изменит дивидендную политику - если в 2019 году банк отдавал 43,5% чистой прибыли на выплату дивидендов, то теперь целевой уровень выплат должен составлять не менее 50% от распределяемой чистой прибыли в соответствии с МСФО. Как следует из отчетности банка, в 2019 году ее размер составил 845 млрд рублей.

Банк России заключил акционерное соглашение с Минфином по ПАО «Сбербанк». Об этом 7 мая сообщает пресс-служба ЦБ.

Соглашением также установлено, что Минфин сможет выдвигать в наблюдательный совет «Сбербанка» не более 4 кандидатов, включая одного служащего ЦБ. Документ будет действовать до 30.04.2023 года

Напомним, Минфин выкупил у Центробанка контрольный пакет акций ПАО «Сбербанк» (50 %+1 акция) за 2,1 трлн рублей 10 апреля . Средства на совершение сделки были взяты из Фонда национального благосостояния.