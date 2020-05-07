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07.05.2020 14:30
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Возврат к традиционной форме обучения поддерживает большинство российских родителей

Подавляющее большинство родителей России считает целесообразным возврат к традиционной форме обучения в школе после периода самоизоляции.

«18% высказались в пользу дистанционного обучения. «Не надо ходить в школу, тащить учебники и рано вставать», «времени меньше уходит на занятия», «уроки делает за полчаса, а когда ходил в школу — полдня и больше», — говорится 7 мая в исследовании Фонда «Общественное мнение».

За возврат к традиционной форме обучения высказалось 86% респондентов. Большинство (81%) отметили, что сами дети скучают по общению с одноклассниками. Также 18% сообщили, что по видеосвязи «не хватает объяснений учителя», а у 14% возникают проблемы с Интернетом или работой сайтов. В большинстве российских семей для дистанционного обучения используется смартфон (34%), ноутбук на втором месте (24%), а замыкает тройку стационарный компьютер (23%).

При этом 62% родителей уверены, что их школа смогла успешно перейти на дистанционный формат обучения.

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Комментарии (1)

spag002
Большинство [оно] поддерживаЕт.
Вам хоть традиционную, хоть нетрадиционную введи - журнаглисты Фъ так и останутся безграмотными.
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