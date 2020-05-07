Готовность к масочному режиму на общественном транспорте в Смольном обсудят 8 мая
Готовность к введению обязательного использования масок пассажирами общественного транспорта будет обсуждаться на очередном заседании межведомственной транспортной рабочей группы при противовирусном координационном совете Петербурга. В Москве такой режим вводится с 12-го числа.
О том, что «масочный» вопрос вошел в повестку заседания 8 мая, «Фонтанке» сообщили источники в транспортной отрасли. Рабочая группа работает при Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции.
Ранее стало известно, что москвичей обяжут носить маски и перчатки в транспорте и общественных местах с 12 мая.
Штраф за нарушение этого требования — 4 тысячи рублей.
Собеседники «Фонтанки», близкие к смольнинскому оперативному штабу, ранее сообщали, что и в Петербурге можно ожидать введения масочного режима