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07.05.2020 13:48
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Готовность к масочному режиму на общественном транспорте в Смольном обсудят 8 мая

Готовность к введению обязательного использования масок пассажирами общественного транспорта будет обсуждаться на очередном заседании межведомственной транспортной рабочей группы при противовирусном координационном совете Петербурга. В Москве такой режим вводится с 12-го числа.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

О том, что «масочный» вопрос вошел в повестку заседания 8 мая, «Фонтанке» сообщили источники в транспортной отрасли. Рабочая группа работает при Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что москвичей обяжут носить маски и перчатки в транспорте и общественных местах с 12 мая.

Штраф за нарушение этого требования — 4 тысячи рублей.

Собеседники «Фонтанки», близкие к смольнинскому оперативному штабу, ранее сообщали, что и в Петербурге можно ожидать введения масочного режима

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (36)

nuga
Долго они будут над нами издеваться? Туалеты закрыл,маршрутки убрал,теперь намордники набросил. А может сразу в паранджу всех завернуть? И мужчин и женщин,как к ф Белое солнце пустыни. И толпа в парандже скрытно подойдет,а под паранджой,как в кино -басмач с винтовкой. Нет,пора не маски шить,а черную в пол одежду,как в Саудовской Аравии для женщин,с прорезями для глаз.
261239481
Житель загнивающей страны - "Надо надеть маску, чтобы снизить вероятность заражения"
Житель России - "Надо надеть маску, чтобы менты не прицепились"
CET
Беглов льготный проезд для пенсионеров отменил. А теперь ещё хочет ввести, по примеру Москвы, доплату за проезд минимум 50 руб. (маска + перчатки). ИЛИ БОЛЬШЕ? Совсем с дуба рухнул ...
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