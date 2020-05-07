В Петербурге впервые возьмут плазму у переболевших коронавирусом

Как ранее рассказывали в Смольном, в качестве доноров выбираются пациенты с высоким титром антител, которые две недели назад и более были выписаны из городских больниц и которые готовы сдать свою плазму для того, чтобы в последующем ее можно было использовать для оказания помощи тяжелым больным.

Специалисты Городской больницы № 40 в Сестрорецке начали процесс обследования доноров, переболевших коронавирусом, чтобы они могли сдать плазму для заболевших. Первый в городе забор будет производиться на городской станции переливания крови 7 мая.

Кровь не смогут сдать дети, пожилые, а также те, кто страдает инфекционными заболеваниями, в числе которых — гепатит B и C, а также туберкулез.

Как ранее поясняли в Комздраве, нет речи о том, что это будут сотни или тысячи больных. Скорее ожидаются десятки пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, у которых с их согласия можно будет забрать плазму и перелить ее нуждающимся. В любом случае это не панацея и не тот метод лечения, который будет доступен очень широко.

В Москве данный способ используют с середины апреля. Утверждается, что пациентам становится легче. Доноры получают денежные выплаты.