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07.05.2020 10:28
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Велообщество предлагает организовать в Петербурге велополосы на период пандемии

Петербургское велообщество предложило создать временную велосипедную инфраструктуру на период пандемии коронавируса. За счёт более безопасных поездок на велосипеде, считают активисты, снизится количество пассажиров общественного транспорта с его небольшой социальной дистанцией. По этому пути идут сейчас многие европейские города.

Как рассказывают в велосообществе, к инициативе присоединились специалисты лаборатории «Оптимальные транспортные системы» OTS Lab. Они выделили возможные участки для размещения временной велоинфраструктуры с минимальными затратами, то есть без капитального строительства. Из множества возможных маршрутов выберут приоритетные, с максимальным спросом на велоинфраструктуру и с учётом особенностей перемещений петербуржцев в период пандемии. Особое внимание уделяется медицинским работникам и волонтёрам. На карте указаны разные типы велополос, навигационные маршруты и больницы.

Скриншот карты с веломаршрутами
Скриншот карты с веломаршрутами

После проверки предложений на транспортной модели Петербурга активисты направят свои материалы в комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Приоритетные направления они предложат реализовать в первую очередь.

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Комментарии (11)

hal9000
У нас какая то страна не при детях сказано..все предлагают...думают..взяли да сделали..предлагать можно что угодно..а делать могут единицы...одни Маниловы у нас в стране...вот берите пример с меня..я например когда нет идей беру новый комплект постельного белья(не мне вам говорить как он вкусно пахнет)..и сплю лежу..но как тока идея..сразу подскакиваю зарядка душ завтрак и непременно приступаю к осуществлению задуманного!
SERGEY111
Опять эти деятели хотят наших измученных и задерганных врачей еще на лисапеды усадить . Желаю руководству этого сообщества попасть на плановую колоноскопию к врачу который перед процедурой мотанул примерно десяточку км от дома до работы в комфорте и на свежайшем воздухе .
Peshekhod
Как же прав Лавров! В очередной раз.
И потом. Все смелые хотелки велосеков -- за счет самих велосеков! Начислять на них справедливый неподъемный транспортный налог с учетом того обстоятельства, что выделенными велополосами пользуются полтора велосека, а проезжую часть под них забирают от тысяч автомобилей.
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