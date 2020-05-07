Петербургское велообщество предложило создать временную велосипедную инфраструктуру на период пандемии коронавируса. За счёт более безопасных поездок на велосипеде, считают активисты, снизится количество пассажиров общественного транспорта с его небольшой социальной дистанцией. По этому пути идут сейчас многие европейские города.

Как рассказывают в велосообществе, к инициативе присоединились специалисты лаборатории «Оптимальные транспортные системы» OTS Lab. Они выделили возможные участки для размещения временной велоинфраструктуры с минимальными затратами, то есть без капитального строительства. Из множества возможных маршрутов выберут приоритетные, с максимальным спросом на велоинфраструктуру и с учётом особенностей перемещений петербуржцев в период пандемии. Особое внимание уделяется медицинским работникам и волонтёрам. На карте указаны разные типы велополос, навигационные маршруты и больницы.