Гидрометцентр сообщил, что в Москве на 9 Мая могут разогнать облака

В Москве 9 Мая ожидается облачная и дождливая погода, поэтому возможен разгон облаков для проведения авиапарада в честь Дня Победы. Об этом 7 мая сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам Вильфанда, температура 9 Мая понизится до 14–16 градусов, ночью будет 7–8 градусов. Он отметил, что в этот день не ожидается гроз, а погода не будет ветреной.
«Небо будет облачным, с прояснениями, небольшой дождь. Так как будет авиационный парад, то будет максимум сделано для комфортной погоды. Прогноз на данный момент позволяет предположить использование спецсредств», — сказал Вильфанд РИА Новости.
При этом он добавил, что окончательное решение о разгоне облаков примут вечером 8 мая. «Будут вылетать самолеты-разведчики 9 Мая утром, чтобы выбрать, какой реагент использовать, чтобы дождь выпал до Москвы», — сказал Вильфанд
Празднование Дня Победы в этом году состоится в урезанном формате. Из-за эпидемии коронавируса 9 Мая отменены наземная часть парада и шествие «Бессмертного полка».
Президент Владимир Путин объявил, что в этот день состоятся только авиапарад и праздничные салюты. Как сообщили в Минобороны, 9 Мая почти 600 самолетов и вертолетов пролетят над 47 городами России. В Москве в параде примут участие 75 воздушных судов, включая звено самолетов пятого поколения Су-57.