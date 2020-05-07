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07.05.2020 07:59
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Гидрометцентр сообщил, что в Москве на 9 Мая могут разогнать облака

В Москве 9 Мая ожидается облачная и дождливая погода, поэтому возможен разгон облаков для проведения авиапарада в честь Дня Победы. Об этом 7 мая сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, температура 9 Мая понизится до 14–16 градусов, ночью будет 7–8 градусов. Он отметил, что в этот день не ожидается гроз, а погода не будет ветреной.

«Небо будет облачным, с прояснениями, небольшой дождь. Так как будет авиационный парад, то будет максимум сделано для комфортной погоды. Прогноз на данный момент позволяет предположить использование спецсредств», — сказал Вильфанд РИА Новости.

При этом он добавил, что окончательное решение о разгоне облаков примут вечером 8 мая. «Будут вылетать самолеты-разведчики 9 Мая утром, чтобы выбрать, какой реагент использовать, чтобы дождь выпал до Москвы», — сказал Вильфанд

Празднование Дня Победы в этом году состоится в урезанном формате. Из-за эпидемии коронавируса 9 Мая отменены наземная часть парада и шествие «Бессмертного полка».

Президент Владимир Путин объявил, что в этот день состоятся только авиапарад и праздничные салюты. Как сообщили в Минобороны, 9 Мая почти 600 самолетов и вертолетов пролетят над 47 городами России. В Москве в параде примут участие 75 воздушных судов, включая звено самолетов пятого поколения Су-57.

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Комментарии (3)

local_5e4d8cf621bfb
Надо привлечь росгвардию,у них есть опыт по разгонам."Мы не сеем и не пашем,а валяем дурака,с колокольни (...)маршем,разгоняем облака".
Gunna
На помощь населению денег нет, а на разгон облаков есть.
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