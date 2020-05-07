Гидрометцентр сообщил, что в Москве на 9 Мая могут разогнать облака

В Москве 9 Мая ожидается облачная и дождливая погода, поэтому возможен разгон облаков для проведения авиапарада в честь Дня Победы. Об этом 7 мая сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, температура 9 Мая понизится до 14–16 градусов, ночью будет 7–8 градусов. Он отметил, что в этот день не ожидается гроз, а погода не будет ветреной.

«Небо будет облачным, с прояснениями, небольшой дождь. Так как будет авиационный парад, то будет максимум сделано для комфортной погоды. Прогноз на данный момент позволяет предположить использование спецсредств», — сказал Вильфанд РИА Новости.