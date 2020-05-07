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07.05.2020 00:21
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Подстанции у КАД напомнили о войне и победе

Трансформаторные подстанции около кольцевой украсили граффити к 75-летию Победы в Великой отечественной войне.

Как сообщает 6 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с учреждением сотрудничали петербургские граффитисты. Материалом для вдохновения послужили фотографии военных лет, в том числе снимки «Дороги жизни» — единственной трассы, связывавшей осаждённый Ленинград с тылом через Ладожское озеро с сентября 1941 года по март 1943 года. По замёрзшему льду движутся вереницей грузовые ГАЗ-АА – «полуторки», ставшие одним из символов жизни блокадного Ленинграда.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Украшенные подстанции расположены на 48-м и 111-м километрах внутреннего кольца КАД, в районе пересечения с Ленинградской улицей и региональной дорогой 41К-245 Сойкино — Малая Ижора.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Упрдор ежегодно размещает плакаты, посвященные Дню Победы, на федеральных дорогах в Ленинградской, Псковской и Калининградской областях. В этом году праздничные баннеры украсили также павильоны на остановках общественного транспорта. Кроме того, в течение всего года и, конечно, перед праздником выполняется уборка территорий у памятников войны, расположенных в непосредственной близости от федеральных трасс.

В этом году встретить День Победы на улице не получится, но можно провести его вместе с «Фонтанкой». 9 мая на специальной странице «Фонтанки» tv.fontanka.ru – онлайн-шествие Бессмертного полка России «Лента героев», уникальные истории победы, фронтовые песни и стихи в исполнении звезд эстрады, театра и кино, онлайн-трансляции воздушного и морского парадов, минуты молчания и салюта победы над Невой.

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Комментарии (2)

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