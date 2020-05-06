Беглов рассказал Путину о втором пакете мер поддержки бизнеса. В нём — снижение налога по «упрощенке», скидка по налогу на имущество и мораторий на штрафы за коммуналку

Правительство Петербурга завершило формирование второго пакета мер по поддержке бизнеса. Как передает 6 мая пресс-служба губернатора Александра Беглова, об этом глава города поведал на онлайн-заседании по поддержке экономики и снятию ограничительных мер, которое провел президент России Владимир Путин.

Во второй пакет вошла, в частности, анонсированная ранее мера по снижению налога на имущество на 50% в обмен на скидки, которые владелец недвижимости предоставит своим арендаторам в период действия режима повышенной готовности. На льготу смогут претендовать организации, управляющие гостиницами, торговыми центрами, санаториями площадью не менее 1000 кв. м.

Смольный готов снизить ставки налога по упрощенной системе для всех пострадавших отраслей, обрабатывающих производств и инновационных предприятий, а также предоставить субсидии организациям культуры на компенсацию их затрат в период ограничительных мер. Ранее на снижение ставки по «упрощенке» могли претендовать отдельные отрасли, и только из числа представителей малого и среднего бизнеса.

Но небольшие предприятия также получат дополнительные льготы. Во втором пакете предусмотрен мораторий на штрафы и пени для малого и среднего бизнеса по теплоснабжению. Кроме того, предлагается обеспечить беззалоговые займы малым и средним предприятиям в размере 50% НДФЛ, который они выплатили в прошлом году, а также докапитализировать Фонд развития промышленности на 1 млрд рублей.

Сейчас крупнейшие банки выдают кредиты под 0% малым и средним предприятиям на выплату зарплат сотрудникам и реализуют программу льготного ипотечного кредитования.

Городской Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса докапитализирован на 1 млрд руб. Из этих средств 700 миллионов рублей будут направлены на программу предоставления поручительств, а 300 миллионов — на выдачу микрозаймов предпринимателям. Правительством Санкт-Петербурга подана заявка на софинасирование субсидии фонду из федерального бюджета на сумму 1 млрд рублей.