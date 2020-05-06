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Совещание у Путина о плане выхода с самоизоляции

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06.05.2020 16:26
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Глава ФНС: Выручка российских ретейлеров просела из-за ограничительных мер на 25%

По состоянию на 6 мая на российском рынке не работает более трети розничных компаний. Такие цифры озвучил 6 мая в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

«36% компаний не работают на розничном рынке, выручка просела на 25%», — сказал он, добавив, что ретейл первым «принял удар» от ограничительных мер против коронавируса.

Впрочем, по данным ФНС, ретейл сам себе ослабил режим самоизоляции: если сравнивать первую неделю ограничений с последней неделей, то число компаний, которые стали работать, выросло на 34%, а выручка увеличилась на 32%», — сказал Даниил Егоров.

А вот потребление топлива продолжает падать. Продажи АЗС в первую неделю ограничений просели на 44%, на последней неделе — на 88% к периоду до ограничительных мер.

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