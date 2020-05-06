Глава ФНС: Выручка российских ретейлеров просела из-за ограничительных мер на 25%

По состоянию на 6 мая на российском рынке не работает более трети розничных компаний. Такие цифры озвучил 6 мая в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.



«36% компаний не работают на розничном рынке, выручка просела на 25%», — сказал он, добавив, что ретейл первым «принял удар» от ограничительных мер против коронавируса.

Впрочем, по данным ФНС, ретейл сам себе ослабил режим самоизоляции: если сравнивать первую неделю ограничений с последней неделей, то число компаний, которые стали работать, выросло на 34%, а выручка увеличилась на 32%», — сказал Даниил Егоров.