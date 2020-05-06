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06.05.2020 10:38
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В Петербурге 312 новых случаев заражения COVID-19. В стране — 10 559

В Петербурге 312 новых случаев заражения COVID-19, об этом отчитался оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Всего после выходных дней в России зафиксировали более 10 тысяч новых случаев коронавируса. «Оперативные данные по состоянию на 06 мая: выявлено заболевших 165 929», — сообщает 6 мая оперативный штаб. За сутки в России выявили 10559 заболевших COVID-2019.

Первую строчку по новым случаям удерживает Москва, где за прошедшие 24 часа зафиксировали 5858 новых больных. На второй строчке — Московская область с 829, а замыкает тройку Санкт-Петербург.

С начала пандемии вылечиться удалось 21327 заболевшим, а летальных исходов было 1537.

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Комментарии (3)

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Догнали Германию и Францию по заболеваемости, это дорогого стоит...
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