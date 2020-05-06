Власти Приморья ограничат въезд в Находку и усилят санитарные меры после заражения коронавирусом врачей скорой помощи

Власти вводят жесткие ограничительные меры и ограничивают въезд и выезд в город Находка в Приморье. Это стало результатом вспышки коронавирусной инфекции, которая последовала после заражения врачей скорой помощи. Об этом заявили на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией под председательством губернатора Приморья Олега Кожемяко, сообщает 6 мая пресс-служба правительства региона.



Предложено с 8 мая ограничить въезд и выезд людей из Находки, кроме граждан, работающих на предприятиях непрерывного цикла, ввести систему контроля за проживающими в муниципалитете. Также приостанавливается работа торговых центров, кроме продуктовых магазинов и реализующих товары первой необходимости. Будет проведена тотальная санобработка общественных мест и жилого фонда.

