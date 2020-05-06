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06.05.2020 07:44
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Рошаль рассказал про закрытое совещание летом прошлого года, на котором обсуждали неготовность системы к массовому наплыву пациентов

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал про закрытое совещание, которое проходило на площадке Общероссийского народного фронта в июне прошлого года. Представители Минздрава, МЧС и Минобороны обсуждали оказание медицинской помощи в регионах России при массовом поступлении пациентов.

В интервью «Коммерсанту», которое опубликовано 6 мая, Рошаль сообщил, что тогда никто не знал, что будет происходить в 2020 году. Но уже тогда участники встречи были обеспокоены готовностью системы здравоохранения к наплыву пациентов.

Он признал, что на тот момент участники совещания пришли к выводу, что к массовому заболеванию отечественная система здравоохранения не готова.

«Мы провели эту встречу в закрытом режиме, а нужно было, вероятно, кричать во всю глотку»,— сказал Рошаль. «Ведомства были согласны с тем, что нужно что-то делать. Но тоже не успели»,— добавил он.

Он также отметил, что на совещании особо называлась задача оказывать больным помощь на месте, а не возить их в Москву и Петербург.

По данным на 5 мая в России было выявлено 155 370 инфицированных коронавирусом. Большего всего заболевших в Москве, Подмосковье и Петербурге.

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Комментарии (9)

spb7771250
Это же он, Рошаль, "кричал во всю глотку" совсем недавно, что сарс-ков-2 это не опасно, как грипп. Флюгер.
COVID-2036
ничего страшного, государственная статистика исправит упущения государственного здравоохранения
local_5e4d8cf621bfb
Как только речь идет об ОНФ,сразу понятно,что кроме пиара и бла-бла-бла ничего больше не будет.
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