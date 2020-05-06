Рошаль рассказал про закрытое совещание летом прошлого года, на котором обсуждали неготовность системы к массовому наплыву пациентов
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал про закрытое совещание, которое проходило на площадке Общероссийского народного фронта в июне прошлого года. Представители Минздрава, МЧС и Минобороны обсуждали оказание медицинской помощи в регионах России при массовом поступлении пациентов.
В интервью «Коммерсанту», которое опубликовано 6 мая, Рошаль сообщил, что тогда никто не знал, что будет происходить в 2020 году. Но уже тогда участники встречи были обеспокоены готовностью системы здравоохранения к наплыву пациентов.
Он признал, что на тот момент участники совещания пришли к выводу, что к массовому заболеванию отечественная система здравоохранения не готова.
«Мы провели эту встречу в закрытом режиме, а нужно было, вероятно, кричать во всю глотку»,— сказал Рошаль. «Ведомства были согласны с тем, что нужно что-то делать. Но тоже не успели»,— добавил он.
Он также отметил, что на совещании особо называлась задача оказывать больным помощь на месте, а не возить их в Москву и Петербург.
По данным на 5 мая в России было выявлено 155 370 инфицированных коронавирусом. Большего всего заболевших в Москве, Подмосковье и Петербурге.