Рошаль рассказал про закрытое совещание летом прошлого года, на котором обсуждали неготовность системы к массовому наплыву пациентов

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал про закрытое совещание, которое проходило на площадке Общероссийского народного фронта в июне прошлого года. Представители Минздрава, МЧС и Минобороны обсуждали оказание медицинской помощи в регионах России при массовом поступлении пациентов.



В интервью «Коммерсанту», которое опубликовано 6 мая, Рошаль сообщил, что тогда никто не знал, что будет происходить в 2020 году. Но уже тогда участники встречи были обеспокоены готовностью системы здравоохранения к наплыву пациентов.

