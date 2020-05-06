Вирусолог рассказал про риск заразиться коронавирусом дома через еду или воду

«На всякий случай нужно использовать кипяченую воду, мыть фрукты, овощи, проводить термическую обработку продуктов — обычная защита для предупреждения кишечных инфекций, — приводит 6 мая РИА Новости слова из интервью Альштейна «Пятому каналу».

Вирусолог, доктор медицинских наук и член Нью-Йоркской академии наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома. Специалист указал на возможность подхватить вирус через еду или воду. По его словам, в таком случае заболевание будет развиваться по типу кишечной инфекции.

При этом вирусолог оценил вероятность заразиться коронавирусом таким способом как низкую.

Также Альштейн дал совет, как снизить риск стать инфицированным при общении с людьми, которые могут быть потенциальными источниками заражения.



«Для этого нужно использовать маски, регулярно мыть руки и стараться максимально дистанцироваться, то есть находиться дальше от другого человека хотя бы на два метра», — заявил эксперт.

Также он рекомендует протирать поверхности предметов, на которых могут оседать частицы вируса.

В России зарегистрировали порядка 155 тысяч случаев заражения, около 1500 скончались, 20 тысяч излечились.