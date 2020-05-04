Белый дом опроверг прогнозы об удвоении в США числа смертей в сутки из-за COVID-19

Власти США не прогнозируют рост числа смертей из-за коронавируса в ближайшее время до 3 тыс. в сутки - вдвое больше, чем в настоящий момент. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, комментируя информацию, опубликованную газетой The New York Times, передает ТАСС.



4 мая это издание, ссылаясь на попавшие в его распоряжение документы администрации США, утверждало, что американские власти не исключают скорого роста суточного количества летальных исходов до около 3 тыс.



"Это не является документом Белого дома, материал не был представлен целевой группе [Белого дома по борьбе с коронавирусом] и не проходил межведомственного изучения. Эти данные не фигурируют в моделировании и анализе целевой группы, - говорится в распространенном в понедельник заявлении Дира. - Поэтапные рекомендации президента США [Дональда Трампа] по открытию страны [снятию санитарных ограничений] основаны на научном подходе, с которым согласны ведущие эксперты в сфере здравоохранения и инфекционных заболеваний".

